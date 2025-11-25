En plena lucha por no descender con el Santos, Neymar sufrió una nueva lesión: ¿se pierde el resto del 2025?

Neymar no pudo jugar el último partido con el Santos y está en riesgo su presencia en el final de la temporada, con su equipo peleando por la permanencia.

Lejos de ser el regreso de ensueño que se imaginaba a principio de año cuando se supo la noticia, la vuelta de Neymar al Santos está siendo una auténtica pesadilla. Muy condicionado por las lesiones -las que arrastraba de antes y las que fue sufriendo durante la temporada- y debajo de su nivel, su equipo está teniendo una campaña terrorífica.

Tras el trauma que significó el descenso en 2023 (el primero de su historia), en su retorno a Primera División, el Peixe no está logrando hacer pie y a falta de 3 fechas para que finalice el Brasileirao, está muy cerca de perder nuevamente la categoría. Y para colmo, su jugador estrella, además de no hacer la diferencia, se perdería el cierre del campeonato.

Neymar sufrió una nueva lesión Lesion Neymar Neymar sintió molestias en el duelo ante Mirassol. Captura TV El pasado miércoles 19 de noviembre, en el empate 1-1 ante Mirassol (en el que marcó un gol), Ney sufrió, por una maniobra propia, un fuerte dolor en su rodilla izquierda, por lo que estuvo unos minutos en el suelo y debió ser atendido en el campo. Si bien pudo reincorporarse y terminar el partido, luego las molestias se harían más intensas y se perdió el duelo del lunes contra Inter de Puerto Alegre.

Finalmente, este martes GeGlobo informó que el 10 tiene una lesión de menisco, por lo que es muy probable que no pueda jugar los tres partidos que quedan del campeonato. Santos, con 38 unidades, se encuentra 17° en el Brasileirao (el último puesto de los que descienden), 1 punto por debajo de Vitória y a 2 de Internacional.