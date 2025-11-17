El tajante mensaje de Ancelotti que condiciona las chances de Neymar para ir al Mundial: "Tiene seis meses"

A días del amistoso con Túnez, Ancelotti habló sin vueltas sobre las chances de Neymar y puso un plazo que encendió la alarma en Brasil.

Carlo Ancelotti habló sobre las posibilidades de Neymar de estar en el Mundial 2026.

En la previa del amistoso ante Túnez en Lille, Carlo Ancelotti volvió a poner el foco en Neymar y su posible regreso a la selección de Brasil. El atacante del Santos no estuvo en la última convocatoria, pero el DT confirmó que no está descartado para el Mundial 2026. Eso sí, dejó una frase que marcó la charla: “Tiene seis meses”.

El entrenador italiano, de 66 años, explicó que el futbolista está considerado para la Copa del Mundo. “Neymar está en la lista de los jugadores que pueden ir al Mundial. Ahora tiene seis meses para llegar a la lista final. Nosotros le observaremos, como a otros, e intentar hacer la mejor convocatoria final posible de cara al Mundial”, detalló el italiano.

La situación deportiva del delantero no acompaña. Neymar jugó apenas 16 partidos con el Santos y marcó tres goles, condicionado por sus molestias en tobillos y rodillas. Su último encuentro con la Verdeamarela fue el 18 de octubre de 2023 en la derrota 2-0 ante Uruguay por Eliminatorias. Además, se perdió la Copa América 2024.

Semanas atrás, Ancelotti ya había sido más severo al justificar su ausencia en las listas recientes: “He hablado nuevamente con Neymar, vamos a ver cuándo se recupera de su lesión. No voy a llevar a un jugador que carezca de intensidad para todo el Mundial, de ninguna manera. Necesitamos jugadores de primer nivel físico”.

En paralelo, el Santos atraviesa una lucha crítica por mantener la categoría y está a un punto de Vitoria, el último equipo fuera del descenso. Un contexto que tampoco ayuda a la vuelta de Neymar al primer nivel.