Independiente Rivadavia le ganó 2-0 a Defensa y Justicia en Florencio Varela y salió del fondo de su zona
Con goles de Matías Fernández y Sheyko Studer, el campeón de la Copa Argentina derrotó al Halcón y salió del último puesto de su zona.
Independiente Rivadavia venció 2-0 a Defensa y Justicia en un partido correspondiente a la última fecha del Torneo Clausura y, con este resultado, la Lepra abandonó el incómodo último lugar de la Zona A.
Los goles para el conjunto mendocino los anotaron Matías Fernández a los 14 minutos del primer tiempo y Sheyko Studer a los 24 del complemento.
Con este resultado, el Azul del Parque cerró el torneo en anteúltima posición de la Zona A con 14 unidades y le saco las posibilidades a Defensa de pelear por un puesto en los playoffs y quedó duodécimo con 19 puntos.
El arranque del partido tuvo a Independiente firme desde la verticalidad de Villa y Fernández, más la claridad de Bottari. Eso le permitió controlar los tiempos y neutralizar a un Halcón que casi no pudo incomodar a Bolcato. Y cuando Defensa apenas insinuaba algo, Villa ganó una pelota en mitad de cancha, aceleró y asistió a Fernández para el 1-0 a los 13 minutos.
Más tarde, el colombiano volvió a romper por izquierda y dejó a Amarfil cara a cara con el gol, aunque la pelota se fue muy cerca.
La primera parte se apagó sin demasiados riesgos para la Lepra, que se acomodó con la ventaja ante un local sin respuestas. Y si bien el inicio del segundo tiempo mostró otro ritmo por parte de Defensa y Justicia, Independiente volvió a golpear en el momento justo. En un córner, Villa jugó corto para Gómez, quien giró y descolocó a la defensa y asistió a Studer, que definió con un impecable cabezazo para el 2-0.
Con la diferencia marcada, el Halcón se desordenó y buscó descontar sin claridad. En cambio, la Lepra tuvo varias contras para liquidarlo por más, aunque no hizo falta: el partido ya estaba cerrado.
El 2-0 selló un 2025 que quedará para la historia azul: sin clasificación a playoffs, pero con una copa en la vitrina y un cierre de calendario con autoridad.
Desde la platea, Alfredo Berti -suspendido- siguió el partido con calma y su clásica boina. Además, hubo debut en Primera: Tiago Andino, hermano de Santino (Godoy Cruz), sumó sus primeros minutos como profesional.
