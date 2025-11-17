Independiente Rivadavia le ganó 2-0 a Defensa y Justicia en Florencio Varela y salió del fondo de su zona

Con goles de Matías Fernández y Sheyko Studer, el campeón de la Copa Argentina derrotó al Halcón y salió del último puesto de su zona.

Sheyko Studer y Sebastián Villa, figuras de este Independiente Rivadavia que jugó un partidazo y ganó muy bien en Florencio Varela.

Independiente Rivadavia venció 2-0 a Defensa y Justicia en un partido correspondiente a la última fecha del Torneo Clausura y, con este resultado, la Lepra abandonó el incómodo último lugar de la Zona A.

Los goles para el conjunto mendocino los anotaron Matías Fernández a los 14 minutos del primer tiempo y Sheyko Studer a los 24 del complemento.

Con este resultado, el Azul del Parque cerró el torneo en anteúltima posición de la Zona A con 14 unidades y le saco las posibilidades a Defensa de pelear por un puesto en los playoffs y quedó duodécimo con 19 puntos.

El arranque del partido tuvo a Independiente firme desde la verticalidad de Villa y Fernández, más la claridad de Bottari. Eso le permitió controlar los tiempos y neutralizar a un Halcón que casi no pudo incomodar a Bolcato. Y cuando Defensa apenas insinuaba algo, Villa ganó una pelota en mitad de cancha, aceleró y asistió a Fernández para el 1-0 a los 13 minutos.

El gol de Matías Fernández para el 1-0 de la Lepra ante el Halcón. Más tarde, el colombiano volvió a romper por izquierda y dejó a Amarfil cara a cara con el gol, aunque la pelota se fue muy cerca.