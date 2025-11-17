El tremendo respaldo de Riquelme a Cavani con palito para el periodismo: "Si se lo explicás a uno de la TV..."

La clasificación de Boca como líder del Grupo A dejó además el regreso con gol de Cavani y la defensa pública de Riquelme en un año complicado para el uruguayo.

El triunfo de Boca por 2-0 ante Tigre no solo aseguró el primer puesto del Grupo A y el pase a los octavos. También dejó una de las noticias más celebradas en la Bombonera: la vuelta de Edinson Cavani después de una lesión que lo tuvo largo tiempo afuera y su grito para cerrar la noche.

El Matador no jugaba desde el 14 de septiembre, en el 1-1 ante Central en Rosario, y su regreso fue una inyección anímica para un plantel que lo extrañó. En este 2025, signado por lesiones que lo afectaron más de la cuenta, pasó de ser el goleador del equipo en 2024 a disputar apenas la mitad de los partidos y convertir cinco tantos.

Riquelme se deshizo en elogios para Cavani antes de su regreso goleador En ese contexto, Juan Román Riquelme volvió a salir en su defensa. Fue en una entrevista con Enfocados, el podcast de Jefferson Farfán y Roberto Guizasola, donde el presidente de Boca lo llenó de elogios y resaltó su jerarquía, con palito incluido para el periodismo. “Para mí ver a Cavani es impresionante, decís ‘wow’ cómo controló, cómo se perfiló… Y se lo vas a explicar a uno de la tele y no lo va a entender, lo único que te va a decir es ‘no metió un gol’”, expresó.

La frase de Riquelme que muestra cuánto valora a Cavani en Boca La frase de Riquelme que muestra cuánto valora a Cavani en Boca. Video: Enfocados La admiración de Román por Cavani viene de larga data. No solo lo respaldó cuando el uruguayo no podía tener continuidad, sino que además le renovó el contrato hasta diciembre del año que viene, convencido de su aporte dentro y fuera de la cancha.