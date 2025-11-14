Riquelme dio una entrevista distendida tras el triunfazo de Boca ante River: el adelanto

Juan Román Riquelme reapareció después de un mes y medio y dejó un anticipo donde mezcla anécdotas, picardía y un repaso a sus primeros pasos en Boca.

Juan Román Riquelme observó el triunfo de Boca en el Superclásico desde su palco junto a Mariano Herrón, el DT de la Reserva xeneize.

Después de haber disfrutado del triunfo en el Superclásico, el presidente de Boca, Juan Román Riquelme, volvió a hablar después de un mes y medio y lo hizo en una entrevista distendida que adelantó parte de lo que se verá el domingo en el podcast Enfocados, conducido por el ex delantero del seleccionado de Perú, Jefferson Farfán.

El ídolo de Boca reapareció con un clima relajado, entre sonrisas y guiños futboleros. En las primeras imágenes del adelanto se lo ve entrando al vestuario mientras lo reciben entre bromas: “¿Querían galácticos? Dame un poco de esa magia, Dios mío”, le dicen mientras le tocan la pierna derecha en modo chicana. Román, fiel a su estilo, devuelve el gesto con una frase que ya empezó a dar vueltas: “Que alguien de otro país diga mi nombre, yo lo quiero abrazar”.

El adelanto de la nota de Jefferson Farfán a Juan Román Riquelme Las palabras de la Foquita Farfán hacia Riquelme Las palabras de la Foquita Farfán hacia Riquelme. Video: Enfocados Podcast En otro momento, Riquelme se mete en los recuerdos y revive su debut del 10 de noviembre de 1996, con Carlos Bilardo como entrenador. Contó que el Doctor lo llamó a su oficina y le preguntó de forma directa: “¿Quiere jugar mañana? ¿De qué quiere jugar?”. La respuesta del joven Román fue inmediata: “Yo menos de defensor juego de cualquier cosa”. Y remató: “Así no me saca”.

Además, el domingo vivió desde su palco el triunfazo de Boca por 2-0 ante River, acompañado por Mariano Herrón, DT de la Reserva xeneize, en una tarde que terminó con sonrisas y clima de alivio en la Bombonera.