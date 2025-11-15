La polémica decisión de Cristiano Ronaldo tras ser expulsado ante Irlanda que generó revuelo en Portugal

Luego de ver la roja ante Irlanda, Cristiano Ronaldo tomó una llamativa decisión a horas de que su selección se juegue la clasificación directa al Mundial 2026.

Ronaldo, que corre riesgo de perderse el debut mundialista, tomó una drástica decisión tras ser expulsado ante Irlanda que no cayó bien en su país.

En el arranque de la doble fecha FIFA de noviembre, Portugal cayó 2-0 ante Irlanda y llegará golpeado al cierre de las Eliminatorias Europeas. No solo por el resultado, ya que no pudo asegurar su clasificación directa al Mundial 2026, sino también por la insólita expulsión de Cristiano Ronaldo, quien le aplicó un codazo sin pelota en la espalda a uno de sus rivales y se fue a las duchas tras la intervención del VAR.

Por esta razón, el Bicho se perderá el partido decisivo de este domingo ante Armenia, donde el combinado luso está obligado a ganar para asegurar el primer puesto del Grupo F. Si Portugal no suma de a tres, podría ceder la cima ante Hungría, que mantiene sus chances y necesita golear a Irlanda por más de tres tantos. Incluso, una caída abriría la puerta para que los propios irlandeses sueñen con desplazar a los dirigidos por Roberto Martínez.

La decisión de Cristiano Ronaldo a horas de que Portugal se juegue la clasificación directa al Mundial En la previa al choque definitorio de su selección, Ronaldo tomó una decisión que generó un gran revuelo en el país. Según informó el diario A Bola, el delantero del Al Nassr decidió abandonar la concentración a horas del encuentro. Un movimiento que sorprendió tanto puertas adentro como en la prensa local, especialmente cuando la clasificación todavía no está asegurada.

cristiano ronaldo Cristiano Ronaldo abandonó la concentración de Portugal tras ver la roja ante Irlanda. Shutterstock Más allá de su ausencia en el partido ante Armenia, el Bicho se expone a una durísima sanción por la expulsión directa y su posterior conducta cuando el árbitro lo echó de la cancha. Incluso, el máximo goleador de la historia corre serio riesgo de perderse el debut del Mundial 2026, si es que Portugal termina obteniendo el boleto (según el reglamento, podría recibir hasta tres fechas de suspensión)

De todos modos, la duración del castigo dependerá de la evaluación disciplinaria de UEFA y de si Portugal necesita o no pasar por el Repechaje. Habrá que esperar a la tarde de este domingo para saber eso.