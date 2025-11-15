¡Bombazo de Gallardo en River! Para la "final" con Vélez borró a dos históricos que jugaron ante Boca: ni se concentran

Marcelo Gallardo entregó la lista para el partido decisivo ante Vélez sin la presencia de dos pesos pesados del plantel, que no arrastran lesiones. ¿Fin de ciclo?

River se juega la vida ante Vélez en Liniers y Gallardo sosprendió borrando a dos pesos pesados de la lista.

Luego del golpazo en el Superclásico, River se juega este año y el próximo en su visita a Vélez en Liniers. En medio de la profunda crisis que atraviesa, el equipo de Marcelo Gallardo está obligado a ganarle al Fortín para aspirar a clasificarse al Repechaje de la Copa Libertadores 2026 y, a su vez, no poner en riesgo su presencia en los playoffs del Clausura.

A sabiendas de eso, Napoleón entregó la lista de citados para la "final" en el José Amalfitani y se destacan las ausencias de dos históricos del plantel: Paulo Díaz y Miguel Ángel Borja quedaron afuera de los 23 convocados para la última fecha del campeonato.

Marcelo Gallardo borró a Paulo Díaz y Borja para el partido decisivo ante Vélez: ¿fin de ciclo? Lo más llamativo de todo es que ninguno de los dos arrastra problemas físicos, pero el Muñeco tomó la decisión de borrarlos para el partido decisivo. De hecho, tanto el chileno como el colombiano vienen de jugar y tener protagonismo en la Bombonera (el zaguero fue titular, mientras que el Colibrí ingresó en el complemento).

Borja vs Gimnasia Gallardo borró a Borja del choque decisivo ante Vélez: Paulo Díaz, también marginado. La noticia, claro, tomó por sorpresa al mundo River, que no esperaba que Gallardo "limpiara" a los referentes para el choque frente a Vélez, mucho menos con todo lo que hay en juego. Lo cierto es que este bombazo del DT podría marcar el fin de ciclo de dos pesos pesados en el Millonario, y hay muchas chances de que ambos se vayan del club a fin de año.

Más sorpresas del Muñeco en la lista de River El otro punto a destacar de la lista es la vuelta de Agustín Ruberto, ya recuperado de la rotura de ligamentos que sufrió a principios de 2025. Además, el Muñeco incluyó a varios juveniles que se vienen destacando en la Reserva: Thiago Acosta, Agustín Obregón, Ulises Giménez, Facundo González y Joaquín Freitas.