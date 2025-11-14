¿Vuelve Enzo Pérez? River dejó una "pista" en sus redes y crece la expectativa

En las primeras horas de la tarde, River Plate difundió en sus redes sociales las habituales fotos del plantel entrenando. Sin embargo, la elección de la imagen principal no pasó desapercibida. Pese a su prolongada ausencia dentro del campo, el club decidió abrir la galería con una foto de Enzo Pérez , gesto que muchos interpretaron como un indicio de su inminente regreso.

La falta de minutos del capitán ha generado múltiples especulaciones, alimentadas por la sorpresa que causó que no jugara ante Boca, incluso cuando los reemplazos no lograron estar a su altura .

Lejos de los rumores, no hubo distanciamiento con Marcelo Gallardo . Enzo Pérez continúa siendo uno de los principales referentes del DT, involucrado en la motivación del equipo y tomando la palabra en momentos clave.

La foto de Enzo Pérez que publicaron en las redes de River a poco del partido ante Vélez.

Desde Olé confirmaron que su ausencia tampoco responde al conflicto con su exrepresentante. Aunque la ruptura con Juan Pablo Rossi fue noticia hace pocos días, el problema lleva meses y no influyó en su situación futbolística.

Antes de la revancha ante Palmeiras por la Copa Libertadores, Gallardo le comunicó que había perdido el puesto. Pero el panorama cambió por completo desde entonces: River quedó eliminado, la crisis futbolística se acentuó y los reemplazos no lograron consolidarse. Portillo mostró inseguridad y Castaño no logró dar respuestas, lo que resalta aún más la falta del capitán.

Gallardo y Enzo Pérez Mientras Gallardo sigue sin utilizarlo, el nuevo posteo oficial reactivó la ilusión de que Enzo Pérez pueda volver este fin de semana ante Vélez. Foto: Prensa River.

Su inesperado freno llegó con la lesión en el muslo izquierdo sufrida en el 1-3 en San Pablo. El corte profundo requirió siete puntos y dos semanas de inactividad absoluta, ya que incluso ejercicios leves podían reabrir la herida. A eso se suma su cercanía a los 40 años, por lo que, con el aval del DT, inició un plan de reacondicionamiento físico específico que lo dejó afuera de partidos determinantes.

La espera se agota: ¿Vélez será su regreso?

Gallardo, aun con el alta médica de Enzo, siguió optando por Portillo al no verlo en su plenitud competitiva. Así, el capitán se quedó sin minutos en el Kempes y ante Gimnasia en el Monumental. Esa continuidad en el banco lo privó de lo que pudo ser su última presentación en el Monumental y también de disputar un posible último Superclásico.

Ahora, con los tiempos acotados y el equipo necesitado de referentes, el duelo ante Vélez aparece como la oportunidad concreta de su regreso.