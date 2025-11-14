Los 4 jugadores que Marcelo Gallardo bajó a la Reserva de River para que sumen rodaje.

Gallardo tomó la decisión de bajar a cuatro juveniles, que venían entrenándose con la Primera, a Reserva para que puedan sumar minutos.

Por los octavos de final del torneo Proyección, River goleó 4-0 a Tigre y avanzó a la siguiente instancia. En este partido, tanto Marcelo Escudero como Marcelo Gallardo tomaron la decisión de que cuatro futbolistas que ya fueron convocados y que venían entrenándose con la Primera, bajen a la Reserva y sumen minutos con el objetivo de tener rodaje.

Los 4 jugadores que Gallardo bajó a la Reserva de River para que sumen rodaje Agustín Ruberto, Bautista Dadín, Juan Cruz Meza y Agustín de la Cuesta fueron los cuatro juveniles que estuvieron presentes en el River Camp. Incluso, el futbolista de la Selección argentina Sub 20 y una de las futuras promesas del fútbol argentino convirtió el 3-0 luego de una gran jugada colectiva. El resto de los tantos en la goleada frente al Matador los marcaron Joaquín Freitas por duplicado y Facundo González.

El gol de Agustín Ruberto para el 3-0 de River ante Tigre Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/rubertinho9/status/1989128023132762443&partner=&hide_thread=false Ruberto lleva dos partidos y dos goles tras su lesión, es hora de que vuelva estar en el plantel profesional, contra Vélez tiene que jugar, hay q darle rodaje a este crack pic.twitter.com/gGoElfunoM — rubertinho (@rubertinho9) November 14, 2025 Los cuatro jugadores ya sumaron minutos en el equipo de Marcelo Gallardo. El que más oportunidades tuvo fue Ruberto, pero luego de haber sufrido la rotura del ligamento cruzado anterior de su rodilla izquierda mientras disputaba el Sudamericano Sub 20 con la Albiceleste, hizo que recién volviera a las canchas el 14 de octubre en el empate 1-1 ante Gimnasia en Reserva.

Por su parte, los otros tres futbolistas fueron promovidos a Primera por el Muñeco este año. Dadín disputó cuatro partidos con la camiseta de River (uno solo como titular) y lleva una asistencia en 115 minutos. Por su parte, Meza disputó ocho compromisos en el torneo Clausura mientras que De la Cuesta solo estuvo presente en la derrota por 2-0 frente a Atlético Tucumán.