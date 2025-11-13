El llamativo detalle de Gallardo en la renovación del contrato de Lencina con River, con cláusula multimillonaria

Santiago Lencina extendió su vínculo con River hasta 2028 y Marcelo Gallardo no estuvo presente en la foto del anuncio junto a Stefano DI Carlo.

A pesar de el anuncio de su continuidad hasta 2026, la situación de Marcelo Gallardo como DT de River Plate atraviesa su peor momento. Con una seguidilla inédita de derrotas, eliminado de casi todas las competencias y con serio peligro de no clasificar a la Copa Libertadores tras asistir a las últimas 11 ediciones de manera ininterrumpida.

Una buena parte de la hinchada ya parece haberle soltado la mano, y su mayor respaldo, al menos públicamente, viene por parte de la dirigencia, como mostraron con la extensión de su contrato pese a los malos resultados. Sin embargo, este jueves, derrota en el Superclásico de por medio, llamó la atención un detalle que muchos interpretaron como que las cosas tampoco son color de rosas internamente.

El anuncio la renovación del contrato de Santiago Lencina con River Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/RiverPlate/status/1989060692167839853?s=20&partner=&hide_thread=false LENCINA 2028



Junto al Presidente @stefanocdicarlo, Santiago Lencina firmó la renovación de su contrato con River hasta el 31 de diciembre de 2028 pic.twitter.com/yCLhRyFS0Y — River Plate (@RiverPlate) November 13, 2025 Esta tarde, el Millonario anunció en redes sociales la renovación de Santiago Lencina hasta 2028. La misma incluye una astronómica cláusula de rescisión de 100 millones de euros, con el objetivo de blindarlo ante intereses de otros clubes. El posteo fue acompañado de la típica foto del jugador plasmando su firma y acompañado del flamante presidente Stéfano Di Carlo.

Lo que muchos fanáticos advirtieron en los comentarios fue la ausencia del Muñeco en la postal. Sucede que en el último tiempo, desde su regreso a mediados del 2024, el entrenador de 49 años acostumbraba a aparecer en las fotos de cualquier anuncio relacionado al fútbol, especialmente con la llegada de refuerzos.