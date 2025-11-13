Por qué Stefano Di Carlo, presidente de River, volvió a reunirse con Gallardo tras la dura caída ante Boca

Stefano Di Carlo se reunió con el Muñeco y con todo el plantel del Millonario tras la práctica matutina del pasado miércoles por la mañana. ¿De qué hablaron?

Por qué Di Carlo, presidente de River, volvió a reunirse con Gallardo tras la dura caída ante Boca

Tras la durísima derrota en el Superclásico, River se juega gran parte del año este domingo frente a Vélez. A partir de las 17:00, el equipo comandado por Marcelo Gallardo se verá las caras con el elenco de Liniers por la última fecha de la fase regular del torneo Clausura.

Este compromiso definirá dos cosas para el Millonario: la primera es que si gana y Argentinos Juniors pierde su partido frente a Estudiantes en La Plata, se clasificará a la próxima Copa Libertadores y la segunda es que se meterá en los octavos de final del Clausura.

De cara al compromiso de este domingo, el Muñeco ya comenzó a diagramar el posible once que salga a la cancha (tiene seis bajas entre lesiones, amarillas y convocados a selecciones) y con muchas variantes entre los titulares y los suplentes. En la práctica de ayer, el DT de River probó algunos equipos, pero todavía no quedó nada definido.

Di Carlo volvió a reunirse con Gallardo tras la dura caída ante Boca Sin embargo, lo que sí sorprendió fue la presencia de Stefano Di Carlo, el nuevo presidente de River y quien arribó al predio para tener una nueva conversación con el cuerpo técnico y los jugadores, tal como lo había hecho en la previa del Superclásico donde dejó un mensaje de unidad y apoyo en plena crisis futbolística.