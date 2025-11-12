El particular posteo de Martín Demichelis antes del Superclásico que generó revuelo en River: "Yéndonos triunfadores de la Bombonera"

El exentrenador del Millonario Martín Demichelis evocó viejos triunfos en la Bombonera y encendió el debate entre los fanáticos.

Demichelis y un mensaje "nostálgico", en medio de la crisis futbolística de River y a horas del duelo con Boca.

Martín Demichelis, actualmente sin trabajo tras sus etapas en River Plate y Monterrey, volvió a estar en el centro de la escena. En la previa del Superclásico, el ex DT del Millonario realizó un posteo en su cuenta de Instagram que generó repercusión entre los hinchas.

Demichelis, que abrió su perfil en la red social hace pocas semanas, compartió una recopilación de imágenes de su pasado en los clásicos frente a Boca. La primera de ellas corresponde al recordado triunfo por 2-0 en la Bombonera en 2023, con goles de Salomón Rondón y Enzo Díaz, donde se lo ve celebrando con el puño en alto mientras los jugadores festejan detrás y la tribuna rival queda de fondo.

Junto a las fotos, Demichelis escribió un texto cargado de orgullo por sus días en el club. “Recuerdos de cuando jugué y dirigí a mi querido River Plate. Yéndonos FELICES y TRIUNFADORES con River de la Bombonera”, publicó el exdefensor. El mensaje, con tono ganador y emotivo, fue acompañado por otras tres imágenes suyas como jugador, en el triunfo por 3-0 del Clausura 2002, recordado por la vaselina del paraguayo Rojas que decretó la goleada del equipo de Ramón Díaz ante el del Maestro Tabárez. Ese día Micho fue suplente e ingresó en los últimos 20 minutos.

posteo demichelis El posteo de Martín Demichelis que no pasó desapercibido entre los hinchas de River. Instagram Un mensaje que no pasó desapercibido en River El posteo de Demichelis llamó la atención por el momento en que fue publicado: en medio de la crisis futbolística de River y a pocas horas del Superclásico. Aunque muchos hinchas lo interpretaron como un gesto de apoyo al equipo, otros lo consideraron una señal inoportuna por la situación actual del club.

Mientras disfruta de su tiempo libre con su familia y espera por una nueva oportunidad profesional, Demichelis volvió a dejar claro su sentido de pertenencia por River, ¿con una indirecta incluida?