La picante frase de Paredes sobre el resultado del Superclásico: "Era para ganarlo por más diferencia"

Leandro Paredes analizó el triunfo de Boca en el Superclásico ante River y aseguró que debieron haber ganado por mayor diferencia de goles.

Boca sigue de festejo. Luego de lo que fue la gran victoria en el Superclásico frente a River por 2-0, el equipo de Claudio Úbeda se clasificó a los octavos de final del torneo Clausura y también se aseguró disputar la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026 tras tres años de ausencia.

En un partido que dominó de principio a fin, el Xeneize pegó sobre el final del primer tiempo gracias al tanto de Exequiel Zeballos y en el inicio del complemento, cuando el Changuito se armó una gran jugada individual por la banda izquierda y se la cedió a Merentiel, que solo tuvo que empujarla para estampar el 2-0 final.

Boca triunfo Superclásico Clausura 2025 Boca se quedó con el Superclásico y clasificó a la Copa Libertadores. Fotobaires No obstante, el equipo de Sifón tuvo varias oportunidades de gol para ampliar el marcador. La gran mayoría las tuvo Milton Giménez, pero sus remates se fueron desviados o contenidos por Franco Armani. Ante ello muchos coinciden en que el resultado estuvo corto y que la diferencia debió ser aún mayor.

Leandro Paredes y un picante análisis del Superclásico Uno de los que aseguró eso fue Leandro Paredes, el capitán y referente de Boca. El 5 habló este miércoles por la mañana en diálogo con ESPN F12 y cuando le preguntaron sobre sus sensaciones acerca del Superclásico, aseguró: "Felices. Fue un clásico muy completo, lo preparamos de esa manera y salió. También está el gustito de haber logrado la clasificación, todo redondo salió. Felices y pensar en lo que viene".