La picante frase de Paredes sobre el resultado del Superclásico: "Era para ganarlo por más diferencia"
Leandro Paredes analizó el triunfo de Boca en el Superclásico ante River y aseguró que debieron haber ganado por mayor diferencia de goles.
Boca sigue de festejo. Luego de lo que fue la gran victoria en el Superclásico frente a River por 2-0, el equipo de Claudio Úbeda se clasificó a los octavos de final del torneo Clausura y también se aseguró disputar la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026 tras tres años de ausencia.
En un partido que dominó de principio a fin, el Xeneize pegó sobre el final del primer tiempo gracias al tanto de Exequiel Zeballos y en el inicio del complemento, cuando el Changuito se armó una gran jugada individual por la banda izquierda y se la cedió a Merentiel, que solo tuvo que empujarla para estampar el 2-0 final.
No obstante, el equipo de Sifón tuvo varias oportunidades de gol para ampliar el marcador. La gran mayoría las tuvo Milton Giménez, pero sus remates se fueron desviados o contenidos por Franco Armani. Ante ello muchos coinciden en que el resultado estuvo corto y que la diferencia debió ser aún mayor.
Leandro Paredes y un picante análisis del Superclásico
Uno de los que aseguró eso fue Leandro Paredes, el capitán y referente de Boca. El 5 habló este miércoles por la mañana en diálogo con ESPN F12 y cuando le preguntaron sobre sus sensaciones acerca del Superclásico, aseguró: "Felices. Fue un clásico muy completo, lo preparamos de esa manera y salió. También está el gustito de haber logrado la clasificación, todo redondo salió. Felices y pensar en lo que viene".
A su vez, lanzó una picante frase sobre el resultado: "Era para ganar por más diferencia, sobre todo si te pones a ver el segundo tiempo", concluyó.