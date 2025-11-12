Hallazgo: dónde cayó la camiseta de Boca en homenaje a Miguel Ángel Russo que se echó a volar con globos

Durante el partido frente a Belgrano, el Xeneize homenajeó a Miguel Ángel Russo con una camiseta que se fue volando al cielo con globos sujetados a ella.

Hallazgo: dónde cayó la camiseta de Boca en homenaje a Russo que se echó a volar con globos

Ya pasó un mes del fallecimiento de Miguel Ángel Russo. El histórico entrenador de Boca falleció a los 69 años tras sufrir un paro cardiorrespiratorio en su casa. Esta noticia fue un golpe muy fuerte para todos los hinchas del cuadro de la Ribera, que se acercaron a despedirlo y dejarle un último mensaje durante el velorio que se llevó a cabo en Brandsen 805.

Además, otro de los homenajes que el Xeneize le hizo a Miguelo se dio durante el partido frente a Belgrano de Córdoba. Antes de que ambos elencos saltaran al campo, en las pantallas del estadio reprodujeron un emotivo video, en el que mostraron distintos clips e imágenes de archivo del histórico entrenador pertenecientes a sus distintas etapas, con algunas de sus frases, y con su icónica e inconfundible sonrisa como protagonista. Al finalizar la pieza, todos los hinchas, algunos con lágrimas en los ojos, se deshicieron en aplausos y comenzó a resonar un fuerte "¡Miguelo, Miguelo...!"

El homenaje de los hinchas de Boca a Miguel Ángel Russo El video que pasaron en la Bombonera en homenaje a Russo Ya con los dos equipos en cancha, el capitán Leandro Paredes y Claudio Úbeda, quien quedará al frente del plantel hasta finalizar la temporada, soltaron al cielo una camiseta de Boca con el nombre de Russo en la espalda, que se elevó colgando de un racimo de globos azules y amarillos y tres estrellas doradas.

Dónde cayó la camiseta de Boca en homenaje a Miguel Ángel Russo Ahora, después de un mes del homenaje en la Bombonera, se descubrió dónde cayó la camiseta con la que homenajearon a Miguel Ángel Russo. Según compartieron algunos usuarios en X (antes Twitter) la casaca cayó en tierras de Cañada Nieto, Soriano, en Uruguay.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/pepe_temperan/status/1988432391850127770?s=46&partner=&hide_thread=false INCREÍBLE. De la Boca a Soriano, Uruguay.



La remera de Miguel Russo cayó en tierras de Cañada Nieto, Soriano.



Un vecino de esa zona tomó foto al hallazgo de la camiseta en suelo uruguayo. pic.twitter.com/ArXt8O5OS3 — Pepe Temperan (@Pepe_Temperan) November 12, 2025 Allí, un joven productor rural de Soriano trabajando en el campo se encontró con algo que brillaba, era la camiseta en homenaje a Russo que Boca mandó al cielo en memoria al ex entrenador fallecido recientemente.