Aplicarán derecho de admisión para los hinchas de Boca que se burlaron de River con el “fantasma de la B”

Los organismos de Seguridad de la Ciudad aplicarán sanciones a los simpatizantes que colgaron sábanas en el alambrado y al joven que invadió el campo de juego.

Los hinchas de Boca que fueron identificados detrás de los disfraces de "fantasmas de la B" serán sancionados. (Foto: Juan Mateo Aberastain / MDZ)

Los organismos de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires aplicarán sanciones a un grupo de hinchas de Boca Juniors por comportamiento inadecuado durante el Superclásico del domingo, en el que el conjunto xeneize venció 2 a 0 a River Plate en la Bombonera.

Según informó el periodista Maxi Benozzi en su cuenta de X, se aplicará "derecho de admisión por un año a los 10 hinchas de Boca que identificaron con las sábanas en el alambrado. Además, le darán 2 años al joven que ingresó al campo de juego y se burló de los jugadores de River”.

hinchas boca Decenas de hinchas xeneizes se treparon al alambrado con disfraces de "fantasmas de la B" sobre el final del Boca-River. Juan Mateo Aberastain / MDZ El incidente con Maxi Salas tras la derrota de River en el Superclásico Minutos después del pitazo final, mientras los futbolistas de Boca festejaban la victoria, un simpatizante saltó al campo de juego con su celular en mano y comenzó a filmarse en modo selfie con los jugadores de River de fondo. En las imágenes, se lo ve realizando gestos burlones hacia el plantel rival.

Al percatarse de la situación, Maxi Salas reaccionó de inmediato y alcanzó a golpear el teléfono del hincha, sin que el hecho pasara a mayores. Sin embargo, el episodio fue registrado por las cámaras de seguridad del estadio y rápidamente se viralizó en redes sociales.

La piña de Maxi Salas a un joven que se rio al filmar la ida de River de la cancha La decisión de aplicar derecho de admisión fue tomada en conjunto por los organismos de Seguridad y la Liga Profesional, que además evaluará una sanción institucional para Boca por los hechos ocurridos en el postpartido.