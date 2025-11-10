Una persona ingresó al campo y comenzó a filmar a los jugadores de River cuando se retiraban. Al ver esto, el Pizzero no pudo ocultar su bronca y estalló.

Cargada a River y violenta reacción: la piña de Maxi Salas a un joven que se rio al filmar su ida de la cancha. Foto: Captura

Boca se adueñó del Superclásico. En un partido que dominó de principio a fin, el equipo comandado por Claudio Úbeda mostró su mejor versión futbolística y con goles del Changuito Zeballos, la gran figura de la tarde, y Miguel Merentiel se impuso por 2-0 frente a River y se clasificó a la Copa Libertadores 2026 tras tres años de ausencia.

Por su parte, el equipo de Marcelo Gallardo sigue sin levantar cabeza y atraviesa uno de sus peores momentos de la historia. Además de haber quedado eliminado de la Copa Libertadores y Copa Argentina, el Millonario arrastra 8 derrotas en los últimos 11 partidos y también puso en juego su clasificación tanto al certamen continental como a los octavos del Clausura (debe darse un milagro para que esto suceda).

Como suele ocurrir en cada Superclásico, el equipo que gana, y más siendo local, se pone a festejar con todo el público presente y esto es lo que hizo Boca. Los dirigidos por Sifón fueron a saltar, cantar y hasta hacer el famoso “un minuto de silencio….. para River que está muerto” con la gente que los fue a alentar y apoyar en Brandsen 805.

El golpe de Maxi Salas a una persona que se encontraba grabando dentro del campo de juego Por su parte, los jugadores de River se retiraron rápidamente por el túnel de los vestuarios, pero previo a que se metieran allí, Maxi Salas tuvo una violenta reacción con una persona que se metió al campo de juego y se rio al filmar su ida de la cancha.

La piña de Maxi Salas a un joven que se rio al filmar la ida de River de la cancha Esta persona comenzó a grabarse en modo de selfie y también mostraba a los futbolistas del elenco de Núñez retirándose del campo de juego. La mayoría miraban para abajo o seguían caminando, pero el Pizzero no pudo contener su bronca y al ver esto, salió corriendo contra él y le pegó una trompada desde atrás. De todas maneras, la situación no escaló a mayor y la persona que grabó se fue corriendo para otro lado mientras que el ex Racing se metió rápidamente en el túnel.