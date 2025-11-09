Las bombas de los referentes de River tras el golpazo en el Superclásico: de "fue una mierda" a "no busquen cosas que no existen"

Lucas Martínez Quarta y Franco Armani dieron la cara luego de la dura derrota ante Boca y realizaron una fuerte autocrítica sobre el mal momento de River.

River profundizó su crisis con una durísima derrota ante Boca y los referentes del plantel no se guardaron nada.

"Hoy tocamos fondo", sentenció Juanfer Quintero tras la durísima derrota de River ante Boca en la Bombonera. El equipo de Marcelo Gallardo perdió 2-0 un Superclásico en el que prácticamente no compitió y hasta pudo ser goleado. A raíz de eso, el Millonario profundizó su crisis deportiva y puso en serio riesgo su clasificación a la Copa Libertadores 2026.

El Muñeco, por segundo partido consecutivo, tomó la llamativa decisión de suspender la conferencia de prensa tras el golpazo en Brandsen 805. No obstante, fueron los grandes referentes del plantel los que dieron la cara en medio del momento más crítico del club de Núñez en un 2025 que roza el papelón.

Las ácidas palabras de Martínez Quarta tras la derrota de River en el Superclásico El que más fuerte alzó la voz fue Lucas Martínez Quarta, con una feroz autocrítica por la apática actuación de River en el Superclásico. “Fue una mierda. No estuvimos a la altura”, sentenció en primer término. “Le pedimos perdón a la gente, estamos más que en deuda. Somos conscientes y vamos a dar la cara. El domingo tenemos otro partido con Vélez para ganar y clasificarnos a la Libertadores que es lo que queremos”, añadió.

El zaguero continuó con el fuerte descargo y, en línea con lo anterior, expresó: "No nos puede pasar esto en un clásico: somos conscientes de los errores que tuvimos. Hay que trabajar. Perdón, pero hay que poner los huevos sobre la mesa, estamos en un club muy exigente".

La durísima autocrítica de Martínez Quarta tras la derrota de River en el Superclásico. La durísima autocrítica de Martínez Quarta tras la derrota de River en el Superclásico. Video: ESPN Armani también fue muy autocrítico luego del golpazo ante Boca que profundizó la crisis Por otra parte, Franco Armani también hizo un duro análisis en zona mixta sobre este crítico presente del Millonario. “Es un momento difícil, más con la derrota de hoy. Obviamente nos hacemos responsables, somos los que salimos a jugar, los que tomamos decisiones, los que estamos adentro de la cancha y los que tenemos la responsabilidad”, fueron las primeras palabras del capitán.