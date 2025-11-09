Qué necesita River para entrar a la Copa Libertadores 2026 tras perder el Superclásico con Boca

River cayó en el Superclásico y complicó su camino rumbo a la Libertadores. Aún tiene chances, pero deberá sumar y esperar una mano rival, o ganar el Clausura.

River perdió algo más que un Superclásico ante Boca y ahora no depende de sí mismo para clasificarse a la Libertadores por la tabla anual.

La derrota de River ante Boca en la Bombonera no solo dolió en Núñez por el resultado deportivo, sino también por sus consecuencias en la pelea por clasificar a la Copa Libertadores 2026. El Millonario quedó tercero en la tabla anual con 52 puntos y ahora depende de otros resultados para mantenerse en zona de clasificación.

Desde 2015, el Millo viene participando de manera ininterrumpida en el máximo certamen continental, pero este año el panorama se complicó. Con dos partidos por jugar, River ocupa el puesto de Repechaje, apenas una unidad por encima de Deportivo Riestra y Argentinos Juniors, que aún deben disputar sus encuentros de la fecha 15.

Un lunes en el que River Plate deberá estar atento a sus "rivales directos" Palacios y Portillo El chileno Palacios, de Boca, cubre el balón ante la pegajosa marca de Portillo, mediocampista de River. Juan Mateo Aberastain / MDZ El Malevo recibirá a Independiente este lunes a las 19, mientras que el Bicho enfrentará a Belgrano dos horas más tarde. Los resultados de esos partidos definirán si River llega a la última jornada dependiendo de sí mismo o no.

El conjunto de Marcelo Gallardo cerrará el Clausura enfrentando a Vélez, obligado a sumar para no poner en riesgo su lugar en la Libertadores. Boca, con su triunfo en el Superclásico, aseguró el segundo puesto en la tabla anual y dejó sin margen de error a su clásico rival.