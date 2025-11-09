La llamativa decisión que tomó Marcelo Gallardo tras la derrota de River en el Superclásico

River perdió el Superclásico jugando mal, los hinchas explotaron en las redes sociales y Gallardo tomó una drástica decisión que sorprendió a muchos.

River no levanta cabeza. Tras la durísima derrota frente a Gimnasia en el Monumental, el equipo comandado por Marcelo Gallardo visitó la Bombonera para medirse ante el Boca de Úbeda en una nueva edición del Superclásico.

El objetivo del Muñeco y de todos los futbolistas millonarios era claro: ganar y volver a levantar el pobre nivel futbolístico que venía mostrando en los últimos compromisos. Sin embargo, eso no sucedió, River volvió a jugar mal, perdió 2-0 con goles de Zeballos y Merentiel y complicó su clasificación a la próxima Copa Libertadores.

Marcelo Gallardo se llamó al silencio tras la derrota ante Boca La derrota frente a su eterno rival fue tan fuerte que Marcelo Gallardo tomó una decisión drástica: no hablar en conferencia de prensa. Según informó Sara Skleit, periodista que sigue el día a día de River en TNT Sports, Napoleón suspendió su habitual contacto con los medios, visiblemente molesto por el resultado y el rendimiento del equipo. Por lo pronto, el entrenador se llamó a silencio en un momento crítico de River.

Gallardo no hablará en conferencia de prensa tras perder el Superclásico ante Boca.



@sariskleit pic.twitter.com/cGQwHwHTSb — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) November 9, 2025 La medida sorprendió incluso dentro del club, ya que si bien el Muñeco había adoptado esta actitud en algunos encuentros puntuales, esta vez su silencio se da en un contexto crítico, con la última fecha como partido trascendental y el hincha reclamando explicaciones.