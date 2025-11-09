Gallardo vuelve a la Bombonera: cómo es su historial total contra Boca y cómo le fue de visitante

Marcelo Gallardo vuelve a la Bombonera , el escenario donde escribió algunas de las páginas más intensas de su carrera como entrenador de River. Su último cruce ante Boca fue en el Monumental, con victoria 2-1 gracias a los goles de Franco Mastantuono y Sebastián Driussi, en un partido que reforzó su positiva estadística ante el eterno rival.

El Muñeco alcanzó los 28 Superclásicos dirigidos, con 10 triunfos, 11 empates y 7 derrotas. En ese recorrido, sus equipos convirtieron 24 goles y recibieron 23, en un historial ajustado pero favorable que lo coloca entre los entrenadores más exitosos en este tipo de duelos.

La historia de Gallardo frente a Boca comenzó el 5 de octubre de 2014, con un empate 1-1 bajo la lluvia: marcaron Lisandro Magallán y Germán Pezzella. Aquella noche fue el prólogo de una rivalidad que marcaría una época en el fútbol argentino.

Poco después, el técnico viviría su primer gran hito: la eliminación de Boca en las semifinales de la Copa Sudamericana, tras igualar 0-0 la ida y ganar 1-0 en la vuelta con un zurdazo inolvidable de Leonardo Pisculichi. Ese triunfo fue el inicio de una serie de éxitos internacionales que forjaron su leyenda.

El primer Superclásico de Marcelo Gallardo como entrenador de River fue en octubre de 2014.

Si hay un terreno donde Gallardo marcó diferencia, fue en los cruces directos. De siete enfrentamientos eliminatorios, ganó cinco: las semifinales de la Sudamericana 2014, los octavos de la Libertadores 2015, la Supercopa 2018, la final de la Libertadores 2018 en Madrid y las semifinales de la Libertadores 2019.

Solo cedió en los cuartos de final de la Copa de la Liga 2021 y en los octavos de la Copa Argentina de ese mismo año, ambos encuentros definidos por penales. Esa efectividad lo convirtió en un verdugo casi infalible del Xeneize en las instancias decisivas.

marcelo gallardo bombonera1 Marcelo Gallardo junto a Guillermo Barros Schelotto en la Bombonera. Noticias Argentinas

Cómo le fue en la Bombonera

Pese a su éxito global, la Bombonera siempre fue un terreno complejo para Gallardo. De 13 visitas, logró 3 victorias, 7 empates y 3 derrotas. En los últimos años, el historial se emparejó levemente: Gallardo ganó dos y perdió dos de los últimos cuatro Superclásicos al mando de River.

Su primera etapa como DT cerró en octubre de 2022, y ahora, con un nuevo ciclo, buscará extender su dominio frente a Boca, a pesar de estar atravesando su momento más delicado como DT del Millo.