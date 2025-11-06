Boca - River ya tiene árbitro designado y con una llamativa estadística

Este jueves por la mañana, la Asociación del Fútbol Argentino confirmó al juez que impartirá justicia en el Boca-River de este domingo en la Bombonera.

Faltan 3 días para que se dispute una nueva edición del Superclásico. Este domingo a partir de las 16:30 por la fecha 15 del torneo Clausura, el Boca de Claudio Úbeda recibirá en la Bombonera al River de Marcelo Gallardo en lo que será un partido picante y clave para ambos conjuntos.

Esto se debe a que los dos equipos no solo buscarán derrotar a su clásico rival de toda la vida sino que el Xeneize intentará abrochar su clasificación a la Copa Libertadores 2026 mientras que el Millonario quiere mantenerse con vida para ingresar al certamen continental y de paso revertir el mal presente que atraviesa en el Clausura.

El de este fin de semana, al tratarse del choque más importante y visto en Argentina, así como también es seguido desde otras partes del mundo, será un compromiso en el que se observará con detenimiento hasta el más mínimo detalle. Por lo tanto, el árbitro designado tendrá todos lo ojos encima y tendrá mucha presión sobre sus espaldas. A falta de 3 días, este jueves se definió al juez principal entre los tres preseleccionados: Yael Falcón Pérez, Facundo Tello y Nicolás Ramírez.

Nicolás Ramírez será el árbitro del Superclásico Finalmente, la AFA eligió al oriundo de González Catán para que imparta justicia en Brandsen 805. De esta manera, se da una llamativa estadística: será el tercer Superclásico consecutivo que dirigirá Ramírez. En los últimos dos, el equipo que se llevó la victoria fue River, quien se impuso por 1-0 con gol de Lanzini en la Liga Profesional 2024 en la Bombonera ganó 2-1 con el recordado golazo de Franco Mastantuono de tiro libre en el Apertura de este año, en el Monumental.

Nicolás Ramírez, era el árbitro elegido para dirigir la final entre Huracán y Platense, pero se lesionó. Foto: NA Nicolás Ramírez será el árbitro que dirigirá el Superclásico. Foto: NA. A su vez, Juan Bellatti y Pablo González serán los jueces de línea mientras que Pablo Giménez será el cuarto árbitro. Por su parte, en el VAR estará Héctor Paletta (igual que en la final de Copa Argentina) y en el AVAR se ubicará Sebastián Habib.