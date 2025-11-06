El tarotista de Boca hizo su predicción para el Superclásico ante River: "Lo veo mejor a..."

Walter Levalle, el tarorista de Boca, tiró las cartas y vaticinó quién será el ganador del partido este domingo en la Bombonera.

Este domingo a partir de las 16:30 se disputará una nueva edición del Superclásico entre Boca y River. Por la fecha 15 del torneo Clausura, el Xeneize recibe al Millonario en la Bombonera en un partido que podría definir la clasificación del equipo de Claudio Úbeda a la próxima Copa Libertadores.

Por su parte, los dirigidos por Marcelo Gallardo buscarán amargarle la fiesta a su eterno rival, volver al triunfo tras cuatro derrotas seguidas en el certamen local, y asegurarse su clasificación a los octavos de final. Es por ello que ambos equipos se jugarán el todo o nada en Brandsen 805.

A pocos días del Superclásico, el mundo de la superstición entró en juego y, como es habitual, quien salió a hablar con los medios fue Walter Levalle, el tarorista de Boca. En esta ocasión, quien es reconocido por pronosticar los resultados, tiró las cartas e hizo su predicción sobre quién se quedará con el duelo de titanes en la Bombonera.

El tarotista de Boca hizo su predicción para el Superclásico ante River En primer lugar lanzó los naipes para analizar lo que se espera de Boca y pintó un panorama favorable que ilusiona a los hinchas xeneizes: "Hay mucha seguridad en Boca, como que se superaron conflictos. Salió la rueda de la fortuna. Son cartas bastante buenas para Boca, salvo por la luna y el 5 de espada. Veo mucha energía puesta en Boca, espero que eso no le juegue en contra por ir impulsivamente a buscar el partido. Me gustan las cartas de Boca", lanzó.

River y Boca animan otro superclásico Foto: Archivo El tarotista de Boca lo dio como ganador al equipo de Úbeda en el Superclásico de este domingo. Foto: Archivo A su vez, sobre River mencionó lo siguiente: "En River hay conflictos, por más que lo nieguen, lo veo acá. Hay peleas, discusiones, falta seguridad... Complicado para River, lo veo mejor a Boca. Más con el 9 de basto, hay un final de ciclo para River".