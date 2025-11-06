"¿Le soltaron la mano a Gallardo?": pregunta bomba a Juanfer Quintero antes de Boca y tajante respuesta

En la previa del Superclásico, Juan Fernando Quintero contestó una picante consulta sobre la relación del plantel con Marcelo Gallardo.

En una conferencia de prensa junto a Leandro Paredes, el colombiano Juanfer Quintero fue claro y bancó al DT. Foto: captura de TV.

River y Boca se preparan para una nueva edición del Superclásico, esta vez en la Bombonera y con mucho en juego pensando en la clasificación a la Copa Libertadores 2026. En la conferencia protocolar de la Liga Profesional, Juan Fernando Quintero representó al Millonario y dejó frases fuertes sobre el presente del equipo y el respaldo al técnico.

Consultado por la continuidad de Marcelo Gallardo y los rumores sobre una supuesta pérdida de apoyo del vestuario, el mediocampista fue contundente: “Eso es percepción de cada quién. En ningún momento le soltaríamos la mano al entrenador, si estamos en River es porque nos escogió el entrenador. Sería una falta de respeto tener este tipo de mentalidad, la historia de River en gran porcentaje la hizo Marcelo y para nosotros es una responsabilidad estar en River”.

Juanfer Quintero fue tajante sobre el respaldo a Gallardo antes del Superclásico Juanfer Quintero sobre si el plantel le soltó la mano a Gallardo Juanfer Quintero sobre si el plantel le soltó la mano a Gallardo @LigaProfesional El colombiano también se refirió a la falta de gol del equipo en los últimos partidos. “Por ahí no contás con suerte cuando necesitás que entre la pelota, pero la situación no tiene nada que ver con lo que pasa con el entrenador”, explicó.

Y redobló la apuesta: “La verdad queda claro que el apoyo al entrenador es grande. Seguimos vivos en la liga y para nosotros es importante saber que contamos con el entrenador. En los momentos duros es donde se ve el apoyo real y qué mejor momento de jugar este partido con el respaldo del entrenador. Si él tiene energía, nosotros tenemos que tener el doble, es el momento de demostrar el respaldo”.