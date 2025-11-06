En vivo: el plantel de la Lepra celebra con los hinchas en el Bautista Gargantini
Tras salir campeón de la Copa Argentina, el plantel de Independiente Rivadavia llegó a la provincia. Se desatan los festejos en el Bautista Gargantini.
Independiente Rivadavia salió campeón de la Copa Argentina y le dio la alegría más grande de la historia al fútbol mendocino. En una final histórica, derrotó por penales a Argentinos Juniors, tras haber empatado 2 a 2 en un partido que tuvo de todo. Los campeones llegan a la provincia para festejar con su gente en un recibimiento multitudinario.
La Lepra salió campeón de la edición número 13 de la Copa Argentina, uno de los torneos oficiales que otorga una "estrella" de campeón. Además del galardón, le da acceso a la Copa Libertadores del año que viene.
El estreno oficial del campeonato será el próximo lunes a las 21.15, cuando Independiente Rivadavia enfrente a Central Córdoba de Santiago del Estero por el torneo. El 2025 será un año recordado en la historia del fútbol mendocino. Con pocos días de diferencia ascendió Gimnasia de Mendoza y su eterno rival, la Lepra, salió campeón.