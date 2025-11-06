Marcelo Gallardo ¿y un palito para Brito al anunciar su renovación en River?: "Me han hecho sentir la..."

En la antesala del Superclásico, Marcelo Gallardo oficializó su renovación con River hasta 2026 y dejó una frase que generó ruido.

Marcelo Gallardo continuará al frente de River Plate hasta diciembre de 2026. El anuncio lo hizo el flamante presidente Stefano Di Carlo, en una conferencia que sirvió también para cerrar filas antes del Superclásico del domingo en la Bombonera. Pero más allá del anuncio, hubo frases del Muñeco que no pasaron inadvertidas.

En un momento de su discurso, el DT reflexionó sobre las críticas que recibió durante los últimos meses, luego de un año lleno de golpes deportivos. “Podría decir que no pasa nada y que no nos fue tan mal, pero en mi caso no pasa. Me han hecho sentir la responsabilidad casi absoluta y no tengo problema, levanto la mano, no pasa nada”, soltó Gallardo ante los periodistas.

La frase, para muchos, sonó como un mensaje indirecto al expresidente Jorge Brito, quien el mes pasado había deslizado que "claramente la gente no está conforme con el presente futbolístico y claramente Gallardo claramente es el principal responsable", en medio de los rumores sobre su continuidad.

En otro pasaje, Gallardo se mostró autocrítico y sereno. “Asumo este momento de adversidad con naturalidad, no dramatizo. Entiendo cómo son las cosas en este lugar, donde todo es exponencial, para bien o para mal. Pero eso refuerza mis convicciones. No iba a escapar por un mal año deportivo”, afirmó.