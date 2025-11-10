Video: el gesto de Driussi y Colidio al volver al hotel tras la dura derrota ante Boca que llamó la atención

En la llegada a la concentración en el hotel, Driussi y Facundo Colidio hicieron un gesto que se volvió viral y que no cayó para nada bien en los hinchas.

El gesto de Driussi y Colidio al volver al hotel tras la dura derrota ante Boca que llamó la atención. (Foto: Captura)

Una derrota más y River sigue sin poder levantarse del piso. Luego de lo que fue la durísima derrota frente a Gimnasia en un Monumental que estaba hirviendo por la bronca de los hinchas, el equipo de Marcelo Gallardo estaba obligado a ganar el Superclásico frente a Boca en la Bombonera para volver a darle una alegría a su gente.

Sin embargo, el equipo comandado por Claudio Úbeda le asestó un nuevo mazazo: se impuso por 2-0 con goles del Changuito Zeballos y Miguel Merentiel, no le permitió clasificarse aún a los octavos del Clausura y quedó muy complicado para meterse en la Copa Libertadores del próximo año.

Palacios y Portillo River perdió el Superclásico con Boca y complicó su clasificación a la Copa Libertadores. Juan Mateo Aberastain / MDZ Tras el final del partido, Marcelo Gallardo suspendió la conferencia de prensa y luego de que solamente tres referentes del plantel como lo son Armani, Martínez Quarta y Juanfer Quintero hablaran con la prensa, los futbolistas del elenco de Núñez se subieron al micro y regresaron rumbo a la concentración.

El gesto de Sebastián Driussi y Colidio al volver al hotel tras la dura derrota ante Boca Tras llegar al hotel, los futbolistas y el cuerpo técnico comenzaron a bajar del bondi. Previo a bajar, Facundo Colidio y Sebastián Driussi, quienes estaban sentados en la parte frontal del micro, hicieron un polémico gesto que llamó la atención de todo el mundo River.

Según informó Tomás Robbio, periodista que cubre el día a día de River para DSports, tanto el Gordo como el Rubio estaban riéndose mientras llegaban al hotel: "Lo más curioso que vi es que Driussi y Colidio estaban riéndose en la parte superior del micro", lanzó.