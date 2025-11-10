¡Sorpresa! Los tres jugadores de la Selección argentina que quedaron desafectados para el amistoso frente a Angola

A cuatro días del partido de la Selección argentina frente Angola, Scaloni recibió una mala noticia por parte de tres futbolistas que no estarán disponibles.

Los tres jugadores de la Selección argentina que quedaron desafectados para el amistoso frente a Angola.

Tras clasificarse al Mundial de 2026 y con la Finalissima frente a España ya confirmada, la Selección argentina comandada por Lionel Scaloni cerrará el 2025 con un amistoso frente a Angola en Luanda este viernes 14 de noviembre a las 13:00 (hora de Argentina).

De cara a este compromiso, el entrenador ya dio a conocer la lista de convocados con varias sorpresas como la convocatoria de Joaquín Panichelli, el goleador de la Ligue 1, Valentín Barco, Gianluca Prestianni y Máximo Perrone (Como), todos jóvenes con rodaje europeo que se suman para ganar minutos y experiencia.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Argentina/status/1986511482088030471&partner=&hide_thread=false #SelecciónMayor Lista de convocados para el amistoso frente a Angola. pic.twitter.com/qNRx8GNdr7 — Selección Argentina (@Argentina) November 6, 2025 También hubo bajas de renombre como la del Dibu Martínez, quien charló con el CT y decidieron darle descanso para que sus compañeros puedan tener rodaje bajo los tres palos, y la de Enzo Fernández, quien tras la goleada por 3-0 del Chelsea ante los Wolves confirmó que sufre un edema óseo en la rodilla y no estará presente en la última gira del año.

Julián Álvarez, Giuliano Simeone y Nahuel Molina, afuera del partido contra Angola Ahora, este lunes por la mañana, Lionel Scaloni recibió la noticia de que Julián Álvarez, Giuliano Simeone y Nahuel Molina, los tres futbolistas del Atlético de Madrid, quedaron desafectados de la convocatoria para el partido frente al combinado africano. Esto se debe a que ninguno de los tres llegaron en tiempo y forma con los trámites sanitarios vinculados a la vacuna de la fiebre amarilla que deben tener para ingresar al país donde se jugará el encuentro.

Julián Álvarez Giuliano Simeone Atlético de Madrid Julián Álvarez, Giuliano Simeone y Nahuel Molina quedaron desafectados para el amistoso frente a Angola. @juliaanalvarez “Los tres futbolistas del Atlético de Madrid se quedan al margen dado que no han llegado en tiempo y forma con los trámites sanitarios vinculados a la vacuna de la fiebre amarilla que deben tener para ingresar a Angola”, escribieron desde la página web oficial de la AFA.