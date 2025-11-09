La sorpresiva citación de un "tapado" a la Selección argentina para el amistoso con Angola
El defensor fue llamado de urgencia por Lionel Scaloni para sumarse a la gira de la Selección por Europa y jugar el último amistoso del 2025 ante Angola.
La Selección argentina volvió a dar la nota con una citación relámpago en la antesala del amistoso frente a Angola. Kevin Mac Allister, defensor del Royale Union Saint-Gilloise y hermano de Alexis, fue convocado de urgencia por el cuerpo técnico de Lionel Scaloni para sumarse a la gira internacional.
La noticia se conoció este sábado, tras confirmarse la baja de Enzo Fernández y el regreso de Lisandro Martínez. Desde el cuerpo técnico se comunicaron con el exjugador de Argentinos Juniors para informarle su inclusión en la lista y su presencia en los entrenamientos que arrancarán en Alicante, España, antes del viaje a Luanda.
Kevin Mac Allister, el tapado que se suma a la Selección de Scaloni
Con Lionel Messi a la cabeza, la Selección hará base en territorio español hasta el jueves, cuando partirá rumbo a Angola para disputar el último amistoso del año el 14 de noviembre. Será el cierre del 2025 para el campeón del mundo y bicampeón de América.
Mac Allister, de gran presente en el fútbol belga, se transformó en una pieza clave del Royale Union Saint-Gilloise, con el que ya levantó tres títulos. Su polifuncionalidad lo hace una opción interesante para Scaloni: puede jugar como zaguero o lateral derecho, posiciones en las que ya se destacó tanto en el exterior como en su paso por Argentinos y Boca.
En esta temporada lleva 17 partidos jugados, un gol y una asistencia en la Champions League. En octubre de 2023 tuvo un cruce especial ante su hermano Alexis en Anfield, cuando su equipo enfrentó al Liverpool. Ahora volverán a compartir vestuario, aunque esta vez con la camiseta de la Selección argentina.