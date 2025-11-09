La sorpresiva citación de un "tapado" a la Selección argentina para el amistoso con Angola

El defensor fue llamado de urgencia por Lionel Scaloni para sumarse a la gira de la Selección por Europa y jugar el último amistoso del 2025 ante Angola.

Lionel Scaloni toma nota sobre la convoctaria de un jugador sorpresa para el amistoso de cierre del año de la Selección argentina.

La Selección argentina volvió a dar la nota con una citación relámpago en la antesala del amistoso frente a Angola. Kevin Mac Allister, defensor del Royale Union Saint-Gilloise y hermano de Alexis, fue convocado de urgencia por el cuerpo técnico de Lionel Scaloni para sumarse a la gira internacional.

La noticia se conoció este sábado, tras confirmarse la baja de Enzo Fernández y el regreso de Lisandro Martínez. Desde el cuerpo técnico se comunicaron con el exjugador de Argentinos Juniors para informarle su inclusión en la lista y su presencia en los entrenamientos que arrancarán en Alicante, España, antes del viaje a Luanda.

Kevin Mac Allister, el tapado que se suma a la Selección de Scaloni Kevin Mac Allister Kevin Mac Allister se une a la Selección argentina y compartirá plantel con su hermano Alexis en el cierre del año futbolístico. @kevitomac97 Con Lionel Messi a la cabeza, la Selección hará base en territorio español hasta el jueves, cuando partirá rumbo a Angola para disputar el último amistoso del año el 14 de noviembre. Será el cierre del 2025 para el campeón del mundo y bicampeón de América.

Mac Allister, de gran presente en el fútbol belga, se transformó en una pieza clave del Royale Union Saint-Gilloise, con el que ya levantó tres títulos. Su polifuncionalidad lo hace una opción interesante para Scaloni: puede jugar como zaguero o lateral derecho, posiciones en las que ya se destacó tanto en el exterior como en su paso por Argentinos y Boca.