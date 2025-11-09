Argentina goleó a Fiyi ¡7 a 0! y cerró la fase de grupos invicta en el Mundial Sub 17

La Selección argentina Sub 17 goleó este domingo por la mañana 7 a 0 a Fiyi en el cierre de la fase de grupos y se ubicó en los más alto de la Zona D pensando en el 16avos de final del Mundial de la especialidad que se disputa en Qatar .

Con un triplete de Uriel Ojeda, un doblete de Mateo Martínez, un gol de Santiago Silvera, y el último de Ravuso Sukabula en contra, el elenco nacional aplastó al equipo oceánico y ahora deberá esperar a la finalización de la ronda inicial para determinar si termina como el mejor de todos los punteros para conocer a su rival en los 16avos de final.

A los 16 minutos del primer tiempo, Argentina rompió el cerrojo del arquero Melvin Prakash y tras una gran pase filtrado de Gastón Bouhier y el pase atrás de Ramiro Tulián por la izquierda, Uriel Ojeda tomó el rebote y puso el 1 a 0 argentino.

ARGENTINA GOLEÓ a #FIJI y TERMINÓ con PUNTAJE PERFECTO! | Fiji 0–7 Argentina | Resumen">

Unos minutos antes del gol, el árbitro Kwinsi Williams, tras revisar el VAR, sancionó penal para Argentina por una patada de Farhaan Khan a Can Armando Güner pero Ojeda se hizo caargo de la ejecución y se la atajó el arquero fijiano a pesar del buen remate.

Para los 30 minutos, Argentina era el claro dominador y Mateo Martínez ingresó sin marca en el área para ampliar la ventaja por 2 a 0, e incluso tuvo tiempo y lugar para volver a anticipar a la floja defensa de Fiji a los 43 minuto para poner el 3 a 0.

Ya en el segundo tiempo, Argentina salió decidido y luego de un tiro libre preciso de Ojeda, que no pudo desviar Thiago Yánez dentro del área, convirtió el 4 a 0 ya que ingresó en el arco de un confundido Prakash. El volante del “Ciclón” volvió a convertir a los 43 minutos para meter el 5 a 0 que sirvió para la tabla de posiciones.

El resto del partido fue un monólogo para el seleccionado argentino, ya que la defensa rival se replegó dentro de su área y le cedió tanto terreno que los dirigidos por Placente jugaron cómodos para que Silveira con un derechazo preciso y el defensor Sukabula, que no pudo desviar un centro argentino, sellaran la goleada por 7 a 0.

Síntesis del partido

Fiyi: Melvin Prakash; Manasa Kubucaucau, Sialesi Vatanatawake, Ravuso Sukabula, Krishna Samy Jr; Farhaan Khan; Tukai Ravonokula, Maicah Dau, Rishal Shankar, Arav Nadan; Veleni Rasorewa. DT: Sunil Kumar.

Argentina: Juan Manuel Centurión; Misael Zalazar, Mateo Martínez, Thiago Yánez, Santiago Silveira; Santiago Espíndola, Gastón Bouhier; Can Armando Güner, Uriel Ojeda, Facundo Jainikoski; Ramiro Tulián. DT: Diego Placente.

Goles en el primer tiempo: 16m Ojeda (A); 30m y 43m M.Martínez (A).

Goles en el segundo tiempo: 11m y 43m Ojeda (A); 44m Silveira (A); 46m Sukabula en contra (A).

Cambios en el segundo tiempo: al inicio, Koopah Singh por Nadan (F); 11m Thomas de Martis por Jainikoski (A), Jerónimo Gómez Mattar por Espíndola (A) y Felipe Esquivel por Tulián (A); 32m Simón Escobar por Zalazar (A); 39m Ryan David por Rasorewa (F).

Incidencias en el primer tiempo: 10m Prakash (F) le atajó un penal a Ojeda (A).

