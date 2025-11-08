¿Te conviene viajar a Chile para comprar una notebook gamer?

La notebook gamer HP en su modelo Victus no solo lleva el sello gamer, sino que apunta también a usuarios que editan, diseñan o trabajan con programas pesados. Su pantalla FHD de 15,6” con tasa de actualización de 144Hz garantiza fluidez tanto en videojuegos como en tareas de productividad. El procesador Intel Core i7-13620H y la tarjeta gráfica NVIDIA GeForce RTX 5060 la posicionan entre las opciones más sólidas del segmento medio-alto. Viendo estas características, ¿conviene viajar a Chile para comprar la notebook gamer HP Victus ? ¿qué dicen los números?

El rendimiento se apoya en 16 GB de RAM y un SSD de 1 TB, lo que se traduce en arranques instantáneos y multitarea sin interrupciones. Con Windows 11 Home como sistema operativo, conectividad WiFi y Bluetooth, y un peso de apenas 2,2 kilos, la Victus combina portabilidad con potencia bruta. A nivel de puertos, ofrece USB-A, USB-C, HDMI 2.1 y salida de audio combinada, ideal para periféricos gamers o profesionales.

El debate comienza con una comparación directa de precios. En Chile , el modelo se ofrece en Falabella a $1.369.990 CLP , mientras que en Argentina , en plataformas como Mercado Libre, alcanza los $4.129.789 ARS (valores al 7 de noviembre de 2025).

El ahorro potencial es de aproximadamente $1.980.000 ARS, una diferencia cercana al 48% respecto del valor local. Aun considerando gastos de viaje o transporte, la brecha sigue siendo considerable, sobre todo si se aprovecha para comprar otros productos tecnológicos o hacer turismo.

Pagos y Aduana: cómo mantener la ventaja

El punto clave está en cómo se paga y qué se declara. Si la compra se realiza presencialmente en Chile, las estrategias más convenientes son:

Tarjeta de crédito en dólares, en una cuota y cancelando con saldo propio en USD. Así se evita el 30% de recargo por consumos en moneda extranjera.

Tarjeta de débito en dólares, también vinculada a una cuenta en USD, sin impuestos adicionales.

En cuanto a Aduana, las notebooks suelen considerarse artículos de uso personal y, por lo tanto, no tributan bajo el régimen general de importación cuando ingresan al país como parte del equipaje de viaje. Esto significa que, si se trae una unidad sin fines comerciales, no se pagan aranceles ni impuestos adicionales.

hp El rendimiento se apoya en 16 GB de RAM y un SSD de 1 TB. Imagen extraida en la web

Conclusión: ¿vale la pena cruzar la cordillera?

La respuesta es un claro sí. El ahorro ronda los dos millones de pesos, y la HP Victus con procesador Intel Core i7 ofrece rendimiento premium, diseño atractivo y soporte para gaming y trabajo profesional. Para quienes viajen a Chile o tengan la posibilidad de hacerlo, comprar allí puede representar una oportunidad real de inversión tecnológica inteligente.