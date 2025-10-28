¿Conviene cruzar a Chile por una ASUS Zenbook 14?

Conoce la comparativa entre Chile y Argentina para la ASUS Zenbook 14 con guía de pago en USD y claves de Aduana.

La pregunta es directa: ¿tiene sentido viajar a Chile para comprar la ASUS Zenbook 14 —en su versión UX3405— con procesador Intel Core Ultra 7? Con números en la mano y algunas consideraciones de la Aduana Argentina y medios de pago, la respuesta se vuelve más clara.

La UX3405 de ASUS apunta a quien necesita un portátil liviano y potente. Monta un Intel Core Ultra 7 155H, pensado para multitarea exigente y tareas creativas ligeras. Trae 16 GB de RAM y un SSD de 1 TB, combo que asegura arranque veloz, buena gestión de archivos y margen para varios años. Corre Windows 11 Home y no incorpora pantalla táctil, algo que simplifica el equipo y suele mejorar la autonomía. El panel de 14″ ofrece resolución 1920 × 1200, formato 16:10 que da más espacio vertical para documentos, hojas de cálculo o timelines de edición. En síntesis, es una ultrabook equilibrada para cursar, teletrabajar o editar contenido con fluidez. Pero, qué dicen los números.

asus2 ASUS Zenbook 14 UX3405. ASUS Números clave: Chile vs. Argentina El precio en Chile (Ripley) es de $1.269.990 CLP. En Argentina (Mercado Libre), $3.017.499 ARS al 28 de octubre de 2025. Para comparar sin sesgos, se convierte el valor chileno a pesos argentinos con referencias del mismo día:

CLP → USD: $1.269.990 ÷ 939,72 = USD 1.351,45.

USD → ARS: 1.351,45 × $1.515,00 = $2.047.446 ARS (equivalente estimado). Con esa equivalencia, la brecha frente a los $3.017.499 ARS locales ronda $970.053 ARS de ahorro potencial. Es un diferencial importante. Aun así, conviene contemplar costos de traslado y el factor Aduana, que pueden o no achicar la ventaja.

Embed - ASUS Zenbook 14 OLED Portátil. Colorido. Con IA. Pagos y Aduana: cómo no perder la diferencia Para compras presenciales en Chile, hay dos estrategias que ayudan a capturar el tipo de cambio “limpio” y evitar recargos impositivos bancarios en Argentina, siempre que uses dólares propios: