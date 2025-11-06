La Selección argentina le ganó 1-0 a Túnez y se clasificó a los 16vos del Mundial Sub 17

Con gol de Jainikoski a los 22 del ST, la Selección argentina se impuso frente al combinado africano y aseguró su pase a la siguiente instancia del Mundial.

Con gol de Jainikoski, la Selección argentina le ganó 1-0 a Túnez y se clasificó a los 16vos de final del Mundial Sub 17. Foto: @Argentina

La Selección argentina le ganó 1-0 a Túnez, en un partido correspondiente a la segunda fecha del Grupo D, y se aseguró la clasificación a los 16avos de final del Mundial Sub 17 que se lleva a cabo en Qatar.

El autor del único gol del encuentro que se disputó en el estadio ASPIRE Academy Pitch 5 fue el delantero Facundo Jainikoski, con un preciso remate desde afuera del área a los 22 minutos del segundo tiempo.

La Selección argentina, que es dirigida por Diego Placente y que había debutado con un sufrido triunfo por 3-2 ante Bélgica, tuvo un dominio casi absoluto en el primer tiempo, generando varias situaciones claras, pero sufriendo la falta de efectividad en los últimos metros. A esto había que sumar la gran actuación del arquero tunecino, Slim Bouaskar.

En el complemento, Túnez, que en su debut goleó 6-0 a Fiji, salió mucho mejor parado e incluso tuvo un mano a mano clarísimo que terminó en una gran atajada del arquero argentino José Castelau.

La gran atajada de Castelau para mantener el arco en cero Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/HisDeInferiores/status/1986448827901939986&partner=&hide_thread=false ENORME ATAJADA de Castelau para mantener el 0-0 en Argentina vs. Túnez por el Mundial Sub-17



pic.twitter.com/MQgCRe57AH — Historias de Inferiores (@HisDeInferiores) November 6, 2025 Luego de aquella gran salvada de Castelau llegó el gol que le dio el triunfo a la Selección argentina, ya que Jainikoski manejó una contra perfecta que terminó en un remate suyo desde afuera del área que fue inatajable para el arquero rival. Este fue el segundo gol para Jainikoski en el Mundial Sub 17, ya que también había anotado ante Bélgica en la primera fecha.