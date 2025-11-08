Rodrigo Paz le pidió a Javier Milei visitar Argentina y habló de una "nueva etapa" en la relación

El presidente boliviano protagonizó su ceremonia de asunción con la presencia de Javier Milei. El dialogo entre ambos.

El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, se reunió con Javier Milei en el marco de la ceremonia de asunción presidencia que se celebró este sábado en La Paz y a la que asistió el mandatario argentino.

Tras la misma, Paz pidió organizar una visita oficial a Buenos Aires para impulsar una "nueva etapa" de cooperación. "Creo que en algún momento lo tendré que ir a visitar, solicito ello para generar y retomar una agenda común. Han terminado 20 años, esta es una nueva etapa", expresó Paz a Milei en el Palacio de Gobierno.

Asimismo, Paz dijo a Milei que la "cooperación" de Bolivia con sus "cinco fronteras" -Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Perú- "será esencial" para el trabajo de su nueva Administración. "El protagonismo de la Argentina siempre está vinculado a nuestro corazón", añadió. Milei le dijo que será "bienvenido" y aseguró que los cancilleres la organizarán.

Por su parte, el nuevo presidente de Bolivia manifestó que está abierto a recibir consejos y consideró que por parte del mandatario argentino "buenos consejos se van a dar".

El encuentro entre Paz y Milei se desarrolló en un ambiente distendido, con intercambio de obsequios, una breve charla sobre fútbol y palabras del boliviano sobre la importancia que tuvo Argentina cuando su familia afrontó el exilio.