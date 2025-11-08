Milei asistió en Bolivia a la asunción del nuevo presidente Rodrigo Paz Pereira

Tras mantener el viernes una ronda de reuniones con ejecutivos de grandes corporaciones en el Council of the Americas , donde alentó nuevas inversiones para la Argentina, el presidente Javier Milei viajó hacia Santa Cruz de la Sierra, Bolivia , a donde llegó en la mañana de este sábado, con una agenda protocolar ajustada.

Milei arribó cerca de las 11 horas a la Solemne Sesión Inaugural de la Asamblea Nacional Legislativa Plurinacional de Bolivia, acompañado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei y el canciller, Pablo Quirno donde realizó un saludo formal al nuevo presidente boliviano, Rodrigo Paz Pereira .

A las 13 presenció además la ceremonia tradicional de entrega del bastón de mando, uno de los actos centrales del recambio institucional en Bolivia. El jefe de Estado recibió los honores del país vecino y luego se dirigió a la Asamblea Legislativa realizada en el Parlamento, donde se saludó con el presidente de Chile, Gabriel Boric.

Tras concluir los compromisos protocolares, Milei abordó un vuelo de regreso hacia la Argentina. El arribo a la Ciudad de Buenos Aires estaba previsto para las 17:35.

Rodrigo Paz Pereira, ganador de la histórica segunda vuelta celebrada en Bolivia , fue investido este sábado nuevo jefe del Poder Ejecutivo de Bolivia, dando inicio a una etapa política y económica distinta en el país.

Además de Javier Milei, la ceremonia contó con la presencia de jefes de Estado regionales como Santiago Peña (Paraguay), Yamandú Orsi (Uruguay), Daniel Noboa (Ecuador) y Gabriel Boric (Chile).

La asunción se da en un contexto de profunda crisis, marcada por la escasez de dólares y combustibles, inflación y el encarecimiento de alimentos y servicios.

El flamante mandatario prometió aplicar un modelo de “capitalismo para todos” y marcó distancia con las posturas de los últimos gobiernos al asegurar que Bolivia “vuelve al mundo y el mundo vuelve a Bolivia”.

La gestión de Paz comienza con un panorama económico y social complejo. El mandatario prometió impulsar un modelo de “capitalismo para todos”, enfocado en otorgar créditos baratos a emprendedores y aplicar rebajas arancelarias a la importación de tecnología y vehículos.

Fuerte discurso de Paz Pereira

En ese contexto, Paz Pereira remarcó que “esta es la nueva Bolivia que se abre al mundo. Nunca más una Bolivia aislada, sometida a ideologías fracasadas”. El jefe de Estado subrayó el carácter de su mandato al indicar: “Este lugar no es de poder, es un mandato de servicio a la Patria. No nos han entregado un trono, si no una tarea”.

Además, prometió libertad, responsabilidad y respeto a la ley: “Comienza un tiempo de libertad y también de responsabilidad. Nadie está por encima de la ley ni de la Patria”.

En un tono firme, el nuevo mandatario criticó la situación heredada de la anterior gestión, describiendo que “nos dejan un país quebrado. Un país cansado, dividido, endeudado moral y materialmente. Nos dejan la peor crisis de las últimas cuatro décadas”.

Advirtió que el “malgasto fue algo bueno, nos traicionaron”, y que la deuda asciende a “40.000 millones”. En ese marco, sentenció: “Nos traicionaron y la traición se paga en Bolivia”.

El presidente aseveró que “la ideología no te da de comer. Lo que te da de comer es el empleo, la producción, el respeto a la propiedad privada”. Finalmente, interpeló a los expresidentes sobre los recursos naturales: “Evo, ¿dónde está el litio? Arce, ¿dónde está el litio, el gas?”, concluyó entre aplausos.