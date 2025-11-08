Rodrigo Paz Pereira, presidente de Bolivia, le confesó a Milei su fanatismo por un equipo argentino

Javier Milei asistió a la asunción de Paz Pereira y juntos mantuvieron una charla futbolera que se viralizó en redes sociales.

Javier Milei asistió este sábado a la asunción de Rodrigo Paz Pereira, quien fue recientemente electo como nuevo presidente de Bolivia y tuvo esta jornada la ceremonia con la cual dio inicio formal a su mandato, el cual se extenderá por los próximos cinco años, como sucesor de Luis Arce.

El primer mandatario argentino encuentra en el país vecino un aliado ideológico en la región, por lo que aprovechó su visita para mantener un encuentro íntimo con el flamante gobernante. Allí, con la presencia de su hermana Karina y otros integrantes de la comitiva, mantuvieron una curiosa charla futbolera que se hizo viral en redes sociales.

El presidente de Bolivia le dijo a Milei que es hincha de Independiente El presidente de Bolivia le dijo a Milei que es hincha de Independiente El presidente boliviano recordó una ocasión en la que estuvo en Argentina cerca de la Bombonera, a lo que Milei le dijo: "Yo era de Boca -en más de una oportunidad, reconoció haber dejado atrás su fanatismo por el cuadro de la Ribera-. Mi canciller (Pablo Quirno) es de River... Pero mi hermana es de Boca".

Entonces, Paz Pereira, para sorpresa de todos, hizo una peculiar confesión: "Yo soy de Independiente". Esta revelación es, cuanto menos, llamativa, pero podría explicarse dado a que su infancia y juventud en las décadas de los 70 y los 80 (nació en 1967) coincidieron con la mejor época del Rojo, en la que ganó 5 de sus 7 Copas Libertadores, sus 2 intercontinentales y se ganó el mote de Rey de Copas.