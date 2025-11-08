El tiempo para este domingo 9 de noviembre tendrá cielo mayormente despejado en el norte y centro del país, con lluvias aisladas en la Patagonia.

Tiempo en Argentina este domingo 9 de noviembre: sol en gran parte del país y lluvias aisladas en el sur.

El tiempo de este domingo 9 de noviembre se presenta mayormente estable en gran parte de la Argentina, con jornadas soleadas y temperaturas templadas en el norte y centro del país. Las condiciones permitirán disfrutar de actividades al aire libre, especialmente en provincias como Córdoba, Tucumán, Santiago del Estero y Corrientes, donde predominará el sol durante casi toda la jornada.

Así estará el tiempo este domingo Por el litoral y la región pampeana se prevé cielo parcialmente nublado, con leves variaciones térmicas hacia la tarde. Buenos Aires y la zona costera tendrán intervalos de sol y nubes, sin probabilidades de precipitaciones, aunque con un leve descenso de la temperatura hacia la noche.

WhatsApp Image 2025-11-08 at 20.08.05 Así estará el tiempo este domingo: sol en gran parte del país y lluvias aisladas en el sur. SMN. Hacia el sur, el panorama será más inestable. Algunas zonas de Santa Cruz, Tierra del Fuego y el extremo sur de Chubut registrarán lluvias aisladas y cielo mayormente cubierto durante el día, con vientos moderados del sector oeste.