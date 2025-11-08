Tiempo en Argentina este domingo 9 de noviembre: sol en gran parte del país y lluvias aisladas en el sur
El tiempo para este domingo 9 de noviembre tendrá cielo mayormente despejado en el norte y centro del país, con lluvias aisladas en la Patagonia.
El tiempo de este domingo 9 de noviembre se presenta mayormente estable en gran parte de la Argentina, con jornadas soleadas y temperaturas templadas en el norte y centro del país. Las condiciones permitirán disfrutar de actividades al aire libre, especialmente en provincias como Córdoba, Tucumán, Santiago del Estero y Corrientes, donde predominará el sol durante casi toda la jornada.
Así estará el tiempo este domingo
Por el litoral y la región pampeana se prevé cielo parcialmente nublado, con leves variaciones térmicas hacia la tarde. Buenos Aires y la zona costera tendrán intervalos de sol y nubes, sin probabilidades de precipitaciones, aunque con un leve descenso de la temperatura hacia la noche.
Hacia el sur, el panorama será más inestable. Algunas zonas de Santa Cruz, Tierra del Fuego y el extremo sur de Chubut registrarán lluvias aisladas y cielo mayormente cubierto durante el día, con vientos moderados del sector oeste.
El país vivirá un domingo agradable, con tiempo estable en la mayoría de las regiones y solo algunas lluvias acotadas al extremo austral del territorio nacional.