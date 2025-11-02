Tren Roca: por qué el servicio estará limitado este domingo 2 de noviembre

El servicio del tren Roca estará limitado hasta Berazategui este domingo 2 de noviembre debido a obras de renovación de vías en el marco de la Emergencia Ferroviaria decretada por el Gobierno.

El motivo de estas interrupciones fue la desconexión temporal de la energía eléctrica de la catenaria, el sistema de alimentación aérea del tren.

El ramal Bosques vía Quilmes del tren Roca funcionará de manera limitada hasta Berazategui este domingo 2 de noviembre, ya que los trenes no llegarán a la terminal de Bosques debido a trabajos de renovación de vías realizados por Trenes Argentinos en el marco de la Emergencia Ferroviaria.

En qué tramos se llevará a cabo la renovación Según informaron desde la empresa estatal, las tareas se llevan a cabo entre las estaciones Ranelagh y Sourigues e incluyen la instalación de dovelas de hormigón, el reemplazo de la cama de rieles existente y la colocación de nuevos tramos de vía con durmientes de hormigón. Estas obras buscan mejorar la seguridad y eficiencia operativa del servicio en uno de los tramos más transitados del ferrocarril.

para realizar análisis técnicos previos a la instalación de ascensores y la construcción de un túnel peatonal en la estación Darío Santillán y Maximiliano Kosteki (ex Avellaneda).

Desde Trenes Argentinos recordaron que las tareas forman parte del plan de modernización de la red ferroviaria metropolitana, impulsado por el Ministerio de Transporte, y solicitaron a los usuarios planificar sus viajes con anticipación debido a las limitaciones temporales del servicio.