Explosión en una feria de ciencias: dieron de alta a Catalina, la nena herida en una escuela de Pergamino

Catalina, la niña de 10 años que había resultado gravemente herida tras la explosión de un experimento científico en una escuela de Pergamino , fue dada de alta del Hospital Garrahan , donde permanecía internada desde el pasado 9 de octubre. La noticia fue confirmada por su padre, Javier Maglio, quien celebró la recuperación de su hija con un emotivo mensaje en redes sociales.

“Después de 20 días, así de contentos nos fuimos”, escribió el hombre en su cuenta de Facebook, junto a una fotografía familiar en la que todos aparecen sonrientes tras recibir la esperada noticia del alta médica.

Aunque Catalina ya pudo regresar a su hogar, los médicos aclararon que deberá continuar con tratamientos ambulatorios en la Ciudad de Buenos Aires para completar su recuperación, luego de haber atravesado una cirugía y una compleja etapa de rehabilitación.

El posteo del papá de Catalina tras el alta médica.

El accidente ocurrió durante una feria de ciencias en el Instituto Comercial Rancagua de Pergamino, cuando un experimento que simulaba la erupción de un volcán explotó de forma descontrolada. El estallido sorprendió a alumnos, docentes y familiares que se encontraban presenciando la demostración.

De acuerdo con los informes policiales, una esquirla metálica salió disparada e impactó de lleno en la cabeza de Catalina , atravesándole el cráneo y alojándose en el cerebro. Además, la niña sufrió quemaduras profundas en el rostro producto de la onda expansiva.

El violento estallido fue grabado por varios testigos con sus celulares. El saldo fue de 17 personas heridas, entre ellas una docente que perdió un ojo debido a las graves lesiones sufridas.

Por la gravedad de las heridas, Catalina fue trasladada de urgencia en helicóptero sanitario al Hospital Garrahan, donde permaneció conectada a un respirador artificial durante varios días.

Las autoridades judiciales continúan investigando el caso para determinar responsabilidades penales y establecer si hubo negligencia en la organización de la actividad científica.