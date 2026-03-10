El SMN lanzó nuevas alertas por tormentas en once provincias argentinas

El Servicio Meteorológico Nacional ( SMN ) emitió un nuevo mapa de alertas por tormentas que alcanza a varias provincias del centro, oeste y norte del país durante este miércoles. El aviso incluye niveles amarillo y naranja, lo que indica desde fenómenos de variada intensidad hasta tormentas fuertes con potencial de ser localmente severas.

Según el organismo, las alertas más intensas (nivel naranja) se concentran en el norte argentino, especialmente en sectores de Salta y Tucumán, donde se prevén tormentas fuertes que podrían provocar abundante caída de agua en períodos cortos, actividad eléctrica frecuente, ráfagas cercanas a 80 km/h y posible caída de granizo.

En tanto, la alerta amarilla se extiende sobre una franja más amplia del país que abarca Jujuy, Catamarca, La Rioja, San Juan, Mendoza, San Luis, La Pampa y sectores del norte de la Patagonia, donde se esperan tormentas aisladas de variada intensidad.

De acuerdo con el informe oficial, en las zonas bajo alerta amarilla las tormentas pueden estar acompañadas por lluvias abundantes en cortos períodos, actividad eléctrica frecuente, ocasional granizo y ráfagas que pueden superar los 60 km/h. Además, se prevén acumulados de precipitación entre 20 y 70 milímetros, con posibilidad de registros superiores de manera puntual.

En las áreas con alerta naranja, en cambio, el fenómeno será más intenso: el SMN advierte por tormentas fuertes o localmente severas, con acumulados de entre 50 y 80 milímetros, además de ráfagas cercanas a 80 km/h, fuerte actividad eléctrica y probabilidad de granizo.

Tormentas seguirán en el Norte

A partir del miércoles, las tormentas tenderán a extenderse hacia el norte del país, afectando el este del NOA y gran parte del norte del NEA, además de continuar sobre Mendoza, el oeste de La Pampa y sectores del norte patagónico.

Mientras tanto, en el centro-este de Argentina, incluyendo la provincia de Buenos Aires, las condiciones seguirán mayormente estables, aunque no se descartan chaparrones aislados y de corta duración hacia el jueves y el sábado.

El pronóstico también indica que el viento del norte comenzará a elevar las temperaturas en el norte y oeste del país, revirtiendo el escenario más fresco que se registró al inicio de la semana.

Hacia el fin de semana, el bloqueo atmosférico comenzará a debilitarse, permitiendo el ingreso de aire más cálido en el centro y norte argentino, mientras que la Patagonia experimentará un descenso térmico más marcado, generando un contraste térmico en gran parte del territorio nacional.