Que las hay, las hay: historias de miedo y la bruja más conocida de Mendoza

Pasó halloween, un festejo que es mucho más que una "fiesta de disfraces". Su historia y las brujas más conocidas. La leyenda de "La Pericana", la bruja más conocida de Mendoza.

Pasó otra noche de brujas y fantasmas. No fue otra cosa más, que la antesala del Día de Todos los Santos. El famoso “All hallows eve” (víspera de todos los santos) y que representa el nombre anglosajón con que a lo largo de los siglos se conoció a la particular tradición. A través del tiempo está denominación se transformó en “Halloween”. El origen celta de la festividad nació en Irlanda hace más de 3. 000 años. No está asociado a la religión y sí a la celebración del final de la cosecha. El ritual se llamaba “Samhain” (el fin del verano en el continente europeo), tiempo en el cual los espíritus de los muertos volvían a visitar el mundo de los mortales. De esta creencia derivó la asociación entre Halloween y el terror.

Halloween Aristides (22) La injusta mala fama La palabra española "bruja" tiene orígenes celtas, proviene de “bruxtia” que significaba "encanto" o "hechizo". Esta raíz está relacionada con los términos celtas del irlandés antiguo “bricht “y del bretón antiguo “brith”. El significado original estaba ligado a la magia y al conocimiento natural, pero no nació vinculado con una connotación negativa. Lamentablemente, las distintas culturas populares en cada rincón de la tierra, a lo largo de cientos de civilizaciones milenarias hicieron lo suyo trastocando el sentido original de la palabra.

Las más famosas brujas La bíblica bruja de Endo r : Fue un personaje nombrado en la Biblia. Concretamente en el Primer Libro de Samuel. Era llamada “la bruja Sedecla”. Será la “médiums” a la que Saúl (primer rey de Israel) recurrió para resucitar el espíritu del profeta Samuel. Fue ella, radicada en Endor (cerca del monte Tabor, en la vieja Galilea, al norte de Israel) quien le explicó a Saúl lo que veía a través de su magia sobre su desgraciado porvenir. Él perdería su reino en manos de David e Israel caería en manos de los filisteos.

:Descrita como la bruja más poderosa y malvada del mundo en la novela Las Brujas de Roald Dahl (1916 – 1990), el novelista británico famoso por sus cuentos infantiles. Bellatrix Lestrange :Una de las brujas más poderosas y leales a Lord Voldemort en la serie de Harry Potter.

:Una de las brujas más poderosas y leales a Lord Voldemort en la serie de Harry Potter. Wanda Maximoff (Bruja Escarlata) : En Marvel Comics y en el Universo Cinematográfico de Marvel, posee un poder inmenso para manipular la realidad, la mente y la realidad misma.

: En Marvel Comics y en el Universo Cinematográfico de Marvel, posee un poder inmenso para manipular la realidad, la mente y la realidad misma. Molly Weasley:Una bruja muy poderosa de la serie Harry Potter, conocida por su protección y magia formidable, que defendió a su familia de los Mortífagos en la Batalla de Hogwarts.

Hermione Granger:Una de las brujas más inteligentes de la saga Harry Potter y una bruja extremadamente poderosa, cuya habilidad para la magia supera con creces a la mayoría de los estudiantes de su edad. Nuestras brujas conocidas "La Bruja del 71" o "Doña Clotilde" : Personaje de "El Chavo del 8" que componía la actriz Angelines Fernández, y que quedó en el imaginario de los seguidores de la serie como la anciana de vestido celeste, un tocado en su pelo y que buscaba ganarse a toda costa el cariño y la atención de Don Ramón. Angelines Fernández interpretó a "La Bruja del 71" en la serie "El Chavo del 8" Foto: Internet Angelines Fernández interpretó a "La Bruja del 71" en la serie "El Chavo del 8" Foto: Internet La Bruja Cachavacha : Dibujo animado Creación de Manuel García Ferréy perteneciente a la serie Hijitus. Su voz original perteneció al actor Néstor D´Alessandro. Se trataba de un bruja que se dedicaba a hacer el mal contra los habitantes de Trulalá. Enfrentada con Hijitus, su fiel perrito Pichichus y el correntino Señor Comisario. Cachavacha vivía en el campo y estaba permanentemente acompañada por su fiel búho parlante Pajarraco, quien ante la aparición de Hijitus exclamaba "¡Cachavacha, se acercan intrusos!". Alquila habitaciones en su pensión y entre la comida que servía estaba su famoso "dulce de tracatacha", que causaba dolor de estómago a los pasajeros de la pensión. Fue junto a personajes como el Profesor Neurus, Pucho, Serruccho y el ingenuo Larguirucho, la villana de la histórica serie argentina.

La Pericana: la bruja principal de Mendoza la pericana “¡A dormir la siesta que se los lleva La Pericana!”, gritaba la mamá a los culillos. Y sí; todos adentro de la casa porque según relataba la tradición cuyana en las siestas mendocinas aparecía esa mujer altísima, de pelo blanco, delgada, y a diferencia de los que muchos imaginarían, muy bella, que se llevaba a los pibes desobedientes.

Cuenta la leyenda que después de almorzar, algunos traviesos niños que no querían dormir la siesta, se escapaban a jugar y hacer bochinche en la vereda mientras los mayores descansaban. Pelotas de trapo, carreras de barquitos de papel en las cunetas, rayuela, bolitas, canciones. En medio de ese jolgorio infantil y cuando el barullo era ensordecedor se despertaba de su letargo una mujer de aspecto tierno que repartía dulces y caramelos. Los chicos quedaban fascinados. ¡Qué mejor que recibir otro postre! Pero una vez conquistadas las criaturas con su dulzura, esa amable señora se transformaba en una anciana macabra de aspecto espeluznante y tenebroso.