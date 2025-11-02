Investigan una tragedia en la UBA: un estudiante murió tras caer al vacío en Medicina

Un estudiante de 27 años de la carrera de Nutrición falleció tras caer desde un segundo piso en la Facultad de Medicina de la UBA, ubicada en el barrio porteño de Recoleta.

Las autoridades de la UBA informaron que se decretó duelo institucional y se reforzarán las acciones de acompañamiento en materia de salud mental para la comunidad educativa.

Un trágico episodio conmocionó este viernes a la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires (UBA). Un estudiante de 27 años, perteneciente a la carrera de Nutrición, murió tras caer al vacío desde el segundo piso del edificio ubicado en la Avenida Paraguay al 2100, en el barrio porteño de Recoleta.

Cómo ocurrió la tragedia en la UBA El hecho ocurrió durante la tarde y rápidamente generó alarma entre alumnos, docentes y personal administrativo que se encontraban en el lugar. Según informaron fuentes policiales, el joven fue hallado tendido en el pulmón de la escalera del subsuelo, con heridas visibles en el rostro y signos de haber sufrido un fuerte impacto.

Efectivos de la Comisaría Vecinal 2A acudieron de inmediato al lugar, junto con personal del SAME, que trasladó al joven de urgencia al Hospital Fernández. Pese a los esfuerzos médicos, el estudiante falleció a causa de la gravedad de las heridas.

Qué se conoce sobre la investigación de la muerte del estudiante La Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N° 28, a cargo del fiscal Patricio Lugones, intervino en el caso y caratuló la causa como “averiguación de muerte dudosa”. Los investigadores trabajan para esclarecer las circunstancias del hecho y determinar si se trató de un accidente o si hubo otros factores involucrados.

La UBA expresó su pesar y decretó duelo A través de un comunicado difundido en sus redes sociales oficiales, la Facultad de Medicina expresó su profundo dolor por el fallecimiento del estudiante y extendió sus condolencias a familiares, amigos y compañeros.