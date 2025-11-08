La nueva comedia de Nicolás Furtado: comenzó el rodaje de "Escondida en mi cabeza"

La película llegará a los cines en 2026 y promete una historia tan divertida como delirante, con un elenco lleno de figuras, protagonizada por Nicolás Furtado.

El director Lucas Vivo García Lagos —conocido por su estilo fresco y su mirada sobre las relaciones contemporáneas— comenzó el rodaje de su nueva película “Escondida en mi cabeza”, una comedia que combina humor, descontrol y segundas oportunidades. El film está protagonizado por Nicolás Furtado, acompañado por Agustina “Papryka” Suásquita, Louta, Alejandra Flechner, Iair Said, Mike Chouhy, Charo López y Maxi de la Cruz, con la participación especial de Joaquín Levinton. Su estreno está previsto para 2026 en los cines de todo el país.

Una historia de locura, bitcoins y segundas oportunidades La trama sigue a Erni (Furtado), un veinteañero encantador pero inmaduro que trabaja en un parque de diversiones y vive al ritmo del placer y la improvisación. Su vida da un vuelco cuando, en un mismo día, su jefe Tony (Maxi de la Cruz) lo despide y Coni (Papryka Suásquita), la chica que le gusta, decide alejarse.

Hundido en la frustración, Erni termina en un bar donde conoce a Young Geezer (Louta), un excéntrico británico que lo convence de invertir su indemnización en bitcoins. Lo que sigue es una noche de excesos que culmina en un accidente que deja a Erni en coma.

Catorce años después, despierta en un mundo completamente distinto: su madre (Alejandra Flechner) está al borde del colapso económico, sus amores quedaron atrás y su única esperanza parece ser aquella vieja inversión en criptomonedas. El problema es que no recuerda la contraseña para acceder a su fortuna millonaria.

Humor, actualidad y un elenco explosivo. "Escondida en mi cabeza" combina comedia, crítica social y una mirada irónica sobre la transformación tecnológica de los últimos años. Con un elenco coral y escenas filmadas en Buenos Aires, la película busca conectar con el público a través del humor y la nostalgia.