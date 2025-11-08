Tecweek abrió su edición en Buenos Aires con una agenda de innovación y desarrollo tecnológico

La segunda edición de Tecweek quedó oficialmente inaugurada en Buenos Aires , consolidándose como un foro clave de innovación y desarrollo tecnológico . Durante once días, más de 600 referentes del ecosistema digital participan en una agenda extensa que abarca conferencias, espacios de formación, hackathons y propuestas inmersivas.

La feria se extenderá hasta el 15 de noviembre y apunta a promover inversión, generar nuevos empleos y reforzar el posicionamiento de la Ciudad como polo tecnológico regional. Empresas, profesionales y actores del mundo emprendedor, tanto locales como internacionales, circulan por distintas sedes para conocer las últimas tendencias y oportunidades del sector.

En Costa Salguero, sede central del encuentro, el jefe de Gobierno Jorge Macri subrayó el valor de la articulación entre Estado y compañías tecnológicas para expandir las industrias del futuro. Recordó que Buenos Aires concentra unas quince mil firmas del rubro y startups que en conjunto emplean a más de 260 mil personas.

El mandatario afirmó que la muestra también se integra al acuerdo firmado con Madrid para potenciar el universo gamer y destacó la importancia de formar jóvenes para que puedan insertarse en un mercado laboral en plena transformación.

" Este encuentro es una expresión viva de todo lo que genera el sector tecnológico en la Ciudad y se suma al acuerdo que hicimos con Madrid para promover la industria gamer ", señaló Macri. Y agregó: "Seguimos trabajando para capacitar y formar a todos los jóvenes que quieren desarrollarse en el mundo tecnológico, cada uno puede encontrar su camino, y esta muestra es una gran oportunidad para conocer todo lo que hoy se puede hacer en Buenos Aires" , agregó.

Durante su recorrida por LABITCONF —la conferencia latinoamericana dedicada a bitcoin, blockchain y el universo cripto— Macri estuvo acompañado por Mario Pergolini, impulsor de la Tecweek desde su rol empresarial. La actividad suma más de 400 expositores y 250 charlas, además de figuras de la región vinculadas a la innovación financiera.

Programa general de la Tecweek

La programación general de Tecweek aborda además inteligencia artificial, gaming, fintech, creación de contenidos, cultura digital, aprendizaje del futuro y proyectos emprendedores. A lo largo de los distintos espacios se desarrollan talleres, paneles temáticos, capacitaciones y ámbitos de networking.

tecweek (2)

Aunque Costa Salguero concentra la exposición principal, hay actividades paralelas en el Palacio Libertad, el Centro de Convenciones, la Casa Futuro, la UCA y la Plaza Brasil. Entre los eventos destacados figuran el Tent Creator Summit, dedicado a la industria de creadores de contenido; la Exposición de Videojuegos Argentina; LABITCONF; el Argentina Fintech Forum; SAIACONF, que reúne a actores de la IA; BAMV, encuentro referente entre música y audiovisual; y Devconnect, la feria global de Ethereum orientada a acelerar la adopción de esta tecnología.