Tecweek abrió su edición en Buenos Aires con una agenda de innovación y desarrollo tecnológico
La Ciudad de Buenos Aires puso en marcha la feria Tecweek con más de 600 especialistas y actividades que buscan impulsar inversión y el desarrollo tecnológico.
La segunda edición de Tecweek quedó oficialmente inaugurada en Buenos Aires, consolidándose como un foro clave de innovación y desarrollo tecnológico. Durante once días, más de 600 referentes del ecosistema digital participan en una agenda extensa que abarca conferencias, espacios de formación, hackathons y propuestas inmersivas.
La feria se extenderá hasta el 15 de noviembre y apunta a promover inversión, generar nuevos empleos y reforzar el posicionamiento de la Ciudad como polo tecnológico regional. Empresas, profesionales y actores del mundo emprendedor, tanto locales como internacionales, circulan por distintas sedes para conocer las últimas tendencias y oportunidades del sector.
Te Podría Interesar
Buenos Aires concentra 15 mil firmas del rubro
En Costa Salguero, sede central del encuentro, el jefe de Gobierno Jorge Macri subrayó el valor de la articulación entre Estado y compañías tecnológicas para expandir las industrias del futuro. Recordó que Buenos Aires concentra unas quince mil firmas del rubro y startups que en conjunto emplean a más de 260 mil personas.
El mandatario afirmó que la muestra también se integra al acuerdo firmado con Madrid para potenciar el universo gamer y destacó la importancia de formar jóvenes para que puedan insertarse en un mercado laboral en plena transformación.
"Este encuentro es una expresión viva de todo lo que genera el sector tecnológico en la Ciudad y se suma al acuerdo que hicimos con Madrid para promover la industria gamer", señaló Macri. Y agregó: "Seguimos trabajando para capacitar y formar a todos los jóvenes que quieren desarrollarse en el mundo tecnológico, cada uno puede encontrar su camino, y esta muestra es una gran oportunidad para conocer todo lo que hoy se puede hacer en Buenos Aires" , agregó.
Durante su recorrida por LABITCONF —la conferencia latinoamericana dedicada a bitcoin, blockchain y el universo cripto— Macri estuvo acompañado por Mario Pergolini, impulsor de la Tecweek desde su rol empresarial. La actividad suma más de 400 expositores y 250 charlas, además de figuras de la región vinculadas a la innovación financiera.
Programa general de la Tecweek
La programación general de Tecweek aborda además inteligencia artificial, gaming, fintech, creación de contenidos, cultura digital, aprendizaje del futuro y proyectos emprendedores. A lo largo de los distintos espacios se desarrollan talleres, paneles temáticos, capacitaciones y ámbitos de networking.
Aunque Costa Salguero concentra la exposición principal, hay actividades paralelas en el Palacio Libertad, el Centro de Convenciones, la Casa Futuro, la UCA y la Plaza Brasil. Entre los eventos destacados figuran el Tent Creator Summit, dedicado a la industria de creadores de contenido; la Exposición de Videojuegos Argentina; LABITCONF; el Argentina Fintech Forum; SAIACONF, que reúne a actores de la IA; BAMV, encuentro referente entre música y audiovisual; y Devconnect, la feria global de Ethereum orientada a acelerar la adopción de esta tecnología.