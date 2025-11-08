Estiman que las inundaciones en Buenos Aires provocarían una pérdida de US$ 2.400 millones

Las inundaciones que afectan a más de 5 millones de hectáreas en el centro de la provincia de Buenos Aires provocarán una pérdida de US$ 2.400 millones para el sector agropecuario.

El cálculo fue realizado por Ignacio Iturriaga, un productor de la zona de Roque Pérez , una de las zonas más afectadas por el exceso hídrico que se prolonga desde abril de este año.

La estimación parte de la base que esos campos quedarán fuera de la producción en las actuales campañas.

Iturriaga detalló que la superficie anegada se reparte en 2,25 millones de hectáreas agrícolas y 2,25 millones de hectáreas ganaderas, con costos directos de US$ 466 por hectárea en agricultura y US$ 50 por hectárea en cría.

El productor indicó que realizó estos cálculos a partir de los costos directos publicados en Márgenes Agropecuarios y de los márgenes brutos de maíz, soja, girasol y cría.

Su cuenta contempla dos efectos simultáneos: por un lado, US$ 1161 millones de inversión no realizada y, por otro, US$ 1305 millones de margen bruto que queda en suspenso, lo que lleva al impacto total estimado de US$ 2466 millones.

Asimismo, extendió su análisis: “Lo que no se invirtió por estar tapado de agua no es plata que pierde el productor: es plata que pierde el de la estación de servicio por el gasoil que no vendió, el que vende insumos, el contratista. Es plata que no se invirtió en el pueblo y también plata que no va a haber en el pueblo para invertir de vuelta el año que viene”.