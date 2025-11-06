La Ciudad de Buenos Aires asume la presidencia de la UCCI junto a Madrid

El Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri, agradeció la designación y se comprometió a la búsqueda de soluciones en conjunto.

La Unión de Ciudades Capitales Iberoamericanas (UCCI) eligió a Buenos Aires como sede de su XXI Asamblea General y designó al jefe de Gobierno, Jorge Macri, como nuevo copresidente junto al alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida.

El encuentro, realizado en la Usina del Arte, reunió a representantes de 22 capitales para definir la agenda estratégica de cooperación del próximo año. Durante la jornada, las autoridades renovaron los compromisos institucionales de la red y acordaron fortalecer proyectos de movilidad, innovación, sostenibilidad y desarrollo urbano.

Entre los participantes estuvieron la alcaldesa de Santo Domingo, Carolina Mejía de Garrigó; el cónsul mayor de Andorra la Vella, Sergi González Camacho; el alcalde de Lima, Renzo Reggiardo; el intendente de Montevideo, Mario Bergara; el alcalde de Quito, Pabel Muñoz López; y delegaciones de Brasilia, Bogotá, Ciudad de Panamá, Lisboa, La Habana, La Paz, São Paulo, Sucre y Tegucigalpa.

Por su parte, Almudena Maíllo del Valle, secretaria general de la UCCI, acompañó la designación de las nuevas autoridades y destacó la continuidad del trabajo conjunto entre Buenos Aires y Madrid.

jorge macri II El Secretario General de la UCCI destacó el trabajo en conjunto de Buenos Aires y Madrid. La Ciudad de Buenos Aires, impulsora de proyectos innovadores y sostenibles “Co-presidir la UCCI junto con la querida ciudad de Madrid, representada por José Luis Martínez-Almeida, es un honor para mí y una gran responsabilidad. Asumo con orgullo el desafío de compartir la conducción de esta prestigiosa organización internacional local. Me comprometo a trabajar para seguir consolidando a la UCCI como un espacio de confluencia, de cooperación, de identidad compartida, de búsqueda de soluciones en conjunto para construir un mejor futuro para nuestra región iberoamericana”, afirmó Jorge Macri.