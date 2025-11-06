La Ciudad de Buenos Aires asume la presidencia de la UCCI junto a Madrid
El Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri, agradeció la designación y se comprometió a la búsqueda de soluciones en conjunto.
La Unión de Ciudades Capitales Iberoamericanas (UCCI) eligió a Buenos Aires como sede de su XXI Asamblea General y designó al jefe de Gobierno, Jorge Macri, como nuevo copresidente junto al alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida.
El encuentro, realizado en la Usina del Arte, reunió a representantes de 22 capitales para definir la agenda estratégica de cooperación del próximo año. Durante la jornada, las autoridades renovaron los compromisos institucionales de la red y acordaron fortalecer proyectos de movilidad, innovación, sostenibilidad y desarrollo urbano.
Entre los participantes estuvieron la alcaldesa de Santo Domingo, Carolina Mejía de Garrigó; el cónsul mayor de Andorra la Vella, Sergi González Camacho; el alcalde de Lima, Renzo Reggiardo; el intendente de Montevideo, Mario Bergara; el alcalde de Quito, Pabel Muñoz López; y delegaciones de Brasilia, Bogotá, Ciudad de Panamá, Lisboa, La Habana, La Paz, São Paulo, Sucre y Tegucigalpa.
Por su parte, Almudena Maíllo del Valle, secretaria general de la UCCI, acompañó la designación de las nuevas autoridades y destacó la continuidad del trabajo conjunto entre Buenos Aires y Madrid.
La Ciudad de Buenos Aires, impulsora de proyectos innovadores y sostenibles
“Co-presidir la UCCI junto con la querida ciudad de Madrid, representada por José Luis Martínez-Almeida, es un honor para mí y una gran responsabilidad. Asumo con orgullo el desafío de compartir la conducción de esta prestigiosa organización internacional local. Me comprometo a trabajar para seguir consolidando a la UCCI como un espacio de confluencia, de cooperación, de identidad compartida, de búsqueda de soluciones en conjunto para construir un mejor futuro para nuestra región iberoamericana”, afirmó Jorge Macri.
Según se informó, la Ciudad de Buenos Aires mantiene una participación activa en la UCCI desde hace varios años e impulsa proyectos de innovación social, sostenibilidad y desarrollo inclusivo. La nueva copresidencia reafirma el rol de la capital argentina como actor relevante en la red internacional de ciudades, con el propósito de promover políticas públicas que generen impacto regional y consoliden su presencia en la agenda global de desarrollo urbano.