Soda Stereo vendió más de 250 mil entradas y sumó nuevas fechas en Buenos Aires: cuándo serán los shows
La legendaria banda argentina anunció dos nuevos shows en el Movistar Arena de Buenos Aires, tras agotar localidades en varios países de la región.
La mítica banda de rock nacional Soda Stereo volverá a los escenarios tras su último show en conjunto en 2007 en el Estadio de River Plate. En ese entonces, Gustavo Cerati, Charly Alberti y Zeta Bosio se volvieron a reunir para dar un espectáculo inolvidable frente a miles de fanáticos.
Diecinueve años después de ese recital, la banda anunció el regreso a los escenarios del mundo de la mano del espectáculo Ecos. A solo un mes del anuncio, el show ya superó la venta de 250 mil entradas en toda la región. En Argentina, la agrupación agotó 6 fechas y anunció 2 shows más en el Movistar Arena.
Cómo sacar entradas para las nuevas fechas de Ecos
Este jueves, a las 10 de la mañana, se habilitó la fila virtual para que los fanáticos de Soda puedan adquirir sus entradas para los días 10 y 11 de agosto de 2026. Las entradas se pueden conseguir a través de la plataforma oficial del estadio: www.movistararena.com.ar. Asimismo, con tarjetas de crédito Visa, hay hasta seis cuotas sin interés.
Estas funciones se suman a una serie de presentaciones programadas en distintas ciudades de América Latina, y responden a una demanda sostenida por parte del público, que agotó en tiempo récord las localidades disponibles en Argentina, Chile, Perú, México y Colombia.
La sodamanía no para
La confirmación de un nuevo show en vivo de Soda Stereo continúa desatando gran entusiasmo y furor entre los fans. Las redes siguen colmadas de mensajes reflejando la emoción de miles de seguidores: desde aquellos que vivieron la historia de la banda desde sus comienzos hasta las nuevas generaciones que descubrieron su legado en los últimos años.
Todo sobre Ecos, el regreso de Soda Stereo
Según informó la producción del evento, el espectáculo de Ecos no es un tributo ni un homenaje, tampoco una película ni un concierto con invitados o cantante nuevo. Se trata de un show en vivo, que utiliza tecnología para concretar un reencuentro con la formación original de la banda.
Bajo el nombre “Ecos”, el proyecto se presenta como una propuesta que combina innovación escénica y una experiencia inmersiva, sin dejar de lado el legado musical del grupo.