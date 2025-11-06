Horarios extendidos en el subte por Dua Lipa y La Noche de los Museos: qué líneas cambian su servicio
Las líneas B y D del subte funcionarán hasta más tarde este viernes y sábado para facilitar el traslado debido al los shows de Dua Lipa y a La Noche de los Museos.
Durante el viernes 7 y sábado 8 de noviembre, el subte porteño ofrecerá servicios especiales con horarios extendidos en las líneas D y B. La medida busca acompañar dos grandes eventos culturales y musicales que movilizarán a miles de personas en la Ciudad de Buenos Aires: los recitales de Dua Lipa en River y La Noche de los Museos.
Extensión horaria en la línea D
La línea D, que une Congreso de Tucumán con Catedral, modificará su cronograma habitual durante el fin de semana para facilitar el desplazamiento del público asistente a los espectáculos.
Viernes 7 de noviembre:
- Último tren desde Congreso de Tucumán: 1:30 del sábado 8.
- Motivo: desconcentración del público que asista al show de Dua Lipa en el estadio de River Plate.
Sábado 8 de noviembre:
- Último tren desde Congreso de Tucumán: 1:30 del domingo 9.
- Último tren desde Catedral: 2:00 del domingo 9.
Durante esa jornada, además, los pasajeros podrán viajar gratis desde las 19, en el marco de La Noche de los Museos.
Estaciones habilitadas para el descenso – Línea D
Viernes 7 de noviembre:
- Olleros
- Palermo
- Pueyrredón
- 9 de Julio
Sábado 8 de noviembre:
Debido a la coincidencia de ambos eventos, se sumarán nuevas paradas:
- Palermo
- Scalabrini Ortiz
- Pueyrredón
- Callao – R. Liberman
Además de las cabeceras habituales en Congreso de Tucumán y Catedral.
Extensión horaria en la línea B
La línea B, que conecta Leandro N. Alem con Juan Manuel de Rosas – Villa Urquiza, también prestará servicio con horario extendido el sábado 8 de noviembre, coincidiendo con La Noche de los Museos.
- Último tren desde Leandro N. Alem: 2:00 del domingo 9.
- Último tren desde Juan Manuel de Rosas: 1:30 del domingo 9.
Al igual que en la línea D, los viajes serán gratuitos desde las 19 horas en todas las líneas de subte.
Estaciones habilitadas para el descenso – Línea B
Además de las cabeceras, estarán disponibles para descender las siguientes estaciones:
- Carlos Pellegrini
- Callao – Maestro Alfredo Bravo
- Pueyrredón
- Medrano – Almagro
- Ángel Gallardo
- Dorrego
- Federico Lacroze