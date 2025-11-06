Horarios extendidos en el subte por Dua Lipa y La Noche de los Museos: qué líneas cambian su servicio

Durante el viernes 7 y sábado 8 de noviembre, el subte porteño ofrecerá servicios especiales con horarios extendidos en las líneas D y B. La medida busca acompañar dos grandes eventos culturales y musicales que movilizarán a miles de personas en la Ciudad de Buenos Aires : los recitales de Dua Lipa en River y La Noche de los Museos.

La línea D , que une Congreso de Tucumán con Catedral, modificará su cronograma habitual durante el fin de semana para facilitar el desplazamiento del público asistente a los espectáculos.

Durante esa jornada, además, los pasajeros podrán viajar gratis desde las 19 , en el marco de La Noche de los Museos .

Estaciones habilitadas para el descenso – Línea D

Viernes 7 de noviembre:

Olleros

Palermo

Pueyrredón

9 de Julio

Sábado 8 de noviembre:

Debido a la coincidencia de ambos eventos, se sumarán nuevas paradas:

Palermo

Scalabrini Ortiz

Pueyrredón

Callao – R. Liberman

Además de las cabeceras habituales en Congreso de Tucumán y Catedral.

Extensión horaria en la línea B

La línea B, que conecta Leandro N. Alem con Juan Manuel de Rosas – Villa Urquiza, también prestará servicio con horario extendido el sábado 8 de noviembre, coincidiendo con La Noche de los Museos.

Último tren desde Leandro N. Alem: 2:00 del domingo 9.

Último tren desde Juan Manuel de Rosas: 1:30 del domingo 9.

Al igual que en la línea D, los viajes serán gratuitos desde las 19 horas en todas las líneas de subte.

Estaciones habilitadas para el descenso – Línea B

Además de las cabeceras, estarán disponibles para descender las siguientes estaciones: