Horarios extendidos en el subte por Dua Lipa y La Noche de los Museos: qué líneas cambian su servicio

Las líneas B y D del subte funcionarán hasta más tarde este viernes y sábado para facilitar el traslado debido al los shows de Dua Lipa y a La Noche de los Museos.

Durante el fin de semana el subte funcionará con horario extendido.

Durante el viernes 7 y sábado 8 de noviembre, el subte porteño ofrecerá servicios especiales con horarios extendidos en las líneas D y B. La medida busca acompañar dos grandes eventos culturales y musicales que movilizarán a miles de personas en la Ciudad de Buenos Aires: los recitales de Dua Lipa en River y La Noche de los Museos.

Extensión horaria en la línea D

La línea D, que une Congreso de Tucumán con Catedral, modificará su cronograma habitual durante el fin de semana para facilitar el desplazamiento del público asistente a los espectáculos.

Viernes 7 de noviembre:

  • Último tren desde Congreso de Tucumán: 1:30 del sábado 8.
  • Motivo: desconcentración del público que asista al show de Dua Lipa en el estadio de River Plate.

Sábado 8 de noviembre:

  • Último tren desde Congreso de Tucumán: 1:30 del domingo 9.
  • Último tren desde Catedral: 2:00 del domingo 9.

Durante esa jornada, además, los pasajeros podrán viajar gratis desde las 19, en el marco de La Noche de los Museos.

Estaciones habilitadas para el descenso – Línea D

Viernes 7 de noviembre:

  • Olleros
  • Palermo
  • Pueyrredón
  • 9 de Julio

Sábado 8 de noviembre:

Debido a la coincidencia de ambos eventos, se sumarán nuevas paradas:

  • Palermo
  • Scalabrini Ortiz
  • Pueyrredón
  • Callao – R. Liberman

Además de las cabeceras habituales en Congreso de Tucumán y Catedral.

Extensión horaria en la línea B

La línea B, que conecta Leandro N. Alem con Juan Manuel de Rosas – Villa Urquiza, también prestará servicio con horario extendido el sábado 8 de noviembre, coincidiendo con La Noche de los Museos.

  • Último tren desde Leandro N. Alem: 2:00 del domingo 9.
  • Último tren desde Juan Manuel de Rosas: 1:30 del domingo 9.

Al igual que en la línea D, los viajes serán gratuitos desde las 19 horas en todas las líneas de subte.

Estaciones habilitadas para el descenso – Línea B

Además de las cabeceras, estarán disponibles para descender las siguientes estaciones:

  • Carlos Pellegrini
  • Callao – Maestro Alfredo Bravo
  • Pueyrredón
  • Medrano – Almagro
  • Ángel Gallardo
  • Dorrego
  • Federico Lacroze

