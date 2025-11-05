Buenos Aires celebra una nueva edición de La Noche de los Museos con más de 300 espacios abiertos

Este sábado 8 de noviembre invita a vivir la Noche de los Museos, galerías y sitios históricos de y el conurbano entre las 19 y las 2.

La Noche de los Museos es una de las jornadas más vibrantes de la noche porteña.

Buenos Aires se prepara para una nueva Noche de los Museos que se llevará a cabo este sábado 8 de noviembre, en el cual se podrán visitar exposiciones, centros culturales y sitios históricos de forma libre y gratuita entre las 19 y las 2 de la mañana, tanto en la Ciudad como en los partidos de Vicente López y Tres de Febrero.

El listado de alrededor de 300 lugares disponibles para visitar se presentan como una salida ideal para realizar con familia y amigos en todo Buenos Aires, oportunidad que muchos aprovechan para conocer los secretos que guardan las calles porteñas a través de recorridos que cada quién puede "fabricarse" conociendo la agenda de la jornada.

Cabe recordar también que el transporte público será gratuito durante esta jornada, siempre y cuando los usuarios se descarguen un Pase Libre que les dará acceso gratis a colectivos de jurisdicción porteña y subte. Del mismo modo, se podrán utilizar gratuitamente las Ecobicis en todo Buenos Aires, con un límite de hasta cuatro viajes de 45 minutos cada uno.

Comuna 1: la Noche de los Museos en el Casco Histórico San Nicolás : AGIP: Administración Gubernamental de Ingresos Públicos (Viamonte 900,), Bolsa de Comercio de Buenos Aires (25 de Mayo 305), Casa Ushuaia (Sarmiento 650), Casa de la Provincia de Salta (Av. Presidente Roque Sáenz Peña 933), Casa de la Provincia de Tucumán (Suipacha 140), Catedral Anglicana San Juan Bautista (25 de Mayo 276), Centro Cultural Borges (Viamonte 525), Churros El Topo (Av. Roque Saenz Peña 620), Colección Balanz (Av. Corrientes 316), Confitería Saint Moritz (Esmeralda 894), FotoGalería Sara Facio (Av. Corrientes 1530), Fundación Arthaus (Bartolomé Mitre 434), Llordi Galería de Arte (Libertad 541), Museo ARCA (Hipólito Yrigoyen 370), Museo Beatles de Buenos Aires (Av. Corrientes 1660), Museo Banco Provincia (Sarmiento 364), Museo de la Seguridad Social (Av. Córdoba 720), Museo Electoral de la Cámara Nacional Electoral (25 de mayo 245), Museo Histórico y Numismático “Arnaldo Cunietti-Ferrando” Banco Nación (Av. Rivadavia 325), Museo Histórico y Numismático “Hector Carlos Janson” (San Martín 216), Museo Judío de Buenos Aires Templo Libertad (Libertad 769), Museo Mitre (San Martín 336), Museo Nacional de Arte Oriental (Viamonte 525, 2º piso), Museo Vicente López y Planes de SADAIC (B Lavalle 1547/9), Nueva Escuela de Diseño y Comunicación (Av Callao 67), Prefectura Naval Argentina (Av. Eduardo Madero 235), Radio Nacional (Maipú 555), Salón Germán Abdala de la sede nacional de CTA Autónoma (Bartolomé Mitre 744), Sindicatura General de la Nación Espacio Cultural de la Democracia (Avenida Corrientes 379), Teatro Colón (Libertad 621), Tribunal Superior de Justicia (Cerrito 760).

: Casa Museo Bernardo Houssay y Museo de la Diabetes (Viamonte 2790), Centro Cultural Rector Ricardo Rojas (Av. Corrientes 2038/2040), Centro Cultural República del Paraguay (Tucumán 1833), Congreso de la Nación Argentina (Av. Rivadavia 1850), Cultura Viva (Anchorena 664), Editora Nacional Braille y Libro Parlante (Hipólito Yrigoyen 2850), Escuela de especialidades paramédicas de la Cruz Roja A-825 (Moreno 3363), Fundación IWO (Viamonte 2790), IES Nº 1 “Dra. Alicia Moreau de Justo” (Córdoba 2016), Museo Casa Carlos Gardel (Jean Jaurès), Museo del Agua y de la Historia Sanitaria - Palacio de las Aguas Corrientes, AySA (Riobamba 750), Santuario de Cromañón y Estación “Once - 30 de diciembre” (Bartolomé Mitre entre Ecuador y Jean Jaures), Sociedad Hebraica Argentina (Sarmiento 2233). San Cristóbal: Escuela Normal Superior N° 8 “Presidente Julio A. Roca” (La Rioja 1042). Comuna 4: arrabal, fútbol e historia Parque Patricios : Archivo General de la Nación (Rondeau 2277 / Pichincha 2080), El Templete (Av Caseros 3250, dentro del Parque de los Patricios), Estación II (Av. Caseros 2849), Museo Bernasconi (Catamarca 2100), Museo de las Escuelas (Catamarca 2100), Museo del Hospital Udaondo (MHU) (Av. Caseros 2071, 2º piso).

: Biblioteca Argentina para Ciegos (Lezica 3909), Centro Cultural Tití Rossi (Sánchez de Loria 695), ENS 7 “José M. Torres” (Avenida Corrientes 4261), Esea en Cerámica N°1 DE 2 (Bulnes 45), Escuela de la Joya “Maestro Joyero Sergio Lukez” (Lezica 3909), Fundación Esteban Lisa (Rocamora 4555), Museo Colegio Mariano Moreno (Rivadavia 3577), Museo de la Inmigración Calabresa “Pascual Caligiuri” (Hipólito Yrigoyen 3950), Museo Madre Eufrasia (Humahuaca 3696). Boedo: Museo del colectivo (Av. Boedo 849), Museo Monte de Piedad del Banco Ciudad (Av. Boedo 870). Comuna 6: el centro geográfico de la Ciudad Caballito: Asociación Argentina Amigos de la Astronomía (Av Patricias Argentinas 550), Centro Cultural de Jubilados Nuestra Señora de los Buenos Aires (Paysandú 1221), Centro Cultural El Eternauta (Eleodoro Lobos 437), Centro Cultural Lola Mora (Programa Cultural en Barrios - G.O.P.S.) (Río de Janeiro 986), Club Italiano de Buenos Aires (Av. Rivadavia 4731), Colegio Marianista (Av. Rivadavia 5652), Escuela 9 D.E. 8 “Florentino Ameghino” (Av. La Plata 623), Fundación Caleidoscopio (Beauchef 479), Fundación Instituto Leloir (Av Patricias Argentinas 435), Laboratorio Patrimonial Centenera / Museo del Subte (Del Barco Centenera 777), Museo Argentino de Ciencias Naturales (Av. Angel Gallardo 470), Museo de Esculturas Luis Perlotti (Pujol 644), Museo del Subte (Del Barco Centenera 777), Museo Ferro (Avellaneda 1240), Museo Histórico Desiderio Davel - MHDD (Av. Díaz Velez 4821), Napule Galleria d’Arte (Jose A. Terry 300). Comuna 7: la Noche de los Museos en Flores y Chacabuco Parque Chacabuco : 921 Casa Cultural (San José de Calasanz 921, Parque Chacabuco), Espacio Cultural Adán Buenosayres (Eva Perón 1400, Bajo autopista), Museo del Inmigrante Italiano “Manuel Belgrano” (Provincias Unidas 353), SuperBatuque - Museo de juguetes antiguos (Picheuta 1685).

: 921 Casa Cultural (San José de Calasanz 921, Parque Chacabuco), Espacio Cultural Adán Buenosayres (Eva Perón 1400, Bajo autopista), Museo del Inmigrante Italiano “Manuel Belgrano” (Provincias Unidas 353), SuperBatuque - Museo de juguetes antiguos (Picheuta 1685). Flores: Escuela N° 8 «Cnel. Ing. Pedro Antonio Cerviño» (Varela 358), Estación VII “Flores” Bomberos de la Ciudad (Coronel Ramón Lorenzo Falcón 2255), Museo Barrio de Flores (Ramón Falcón 2207), Museo de la Escuela N° 1 DE 12 “Museo de Bellas Artes Gral. Urquiza” - MEMU (Yerbal 2370). Comuna 8: el sur de Buenos Aires Villa Lugano: Escuela de Bellas Artes «Lola Mora» (Soldado de la frontera 5155), Junta de Estudios Históricos y Culturales de Villa Lugano y Villa Riachuelo (Aquino 5995). Comuna 9: la Noche de los Museos en el oeste porteño Mataderos: Museo Club Atlético Nueva Chicago (Av. Lisandro de la Torres 2288), Vecchia República (Av. Larrazabal 1251). Comuna 10: los barrios porteños se abren a la Noche de los Museos Monte Castro : Museo Dr Ernesto Longobardi (Virgilio 1980).

: Museo Dr Ernesto Longobardi (Virgilio 1980). Villa Luro: ESEA en cerámica Nº 2 - Museo de Arte Cerámico “Fernando Arranz” (Magariños Cervantes 5068). Comuna 11: la Academia en Buenos Aires Villa Devoto : Asociación de Fomento de Villa Devoto (Habana 3801), Escuela de Educación Especial y Formación Laboral Nº 3 DE 17º (Av. Francisco Beiró 4418).

: Asociación de Fomento de Villa Devoto (Habana 3801), Escuela de Educación Especial y Formación Laboral Nº 3 DE 17º (Av. Francisco Beiró 4418). Villa Santa Rita : Fundación Museo Argentino del Seguro (Joaquin V. Gonzalez 1785, Departamento 5).

: Fundación Museo Argentino del Seguro (Joaquin V. Gonzalez 1785, Departamento 5). Villa del Parque: Instituto de Educación Superior Juan B. Justo" (Álvarez Jonte 3867), Sede Capital Racing Club (Nogoyá 3051). Comuna 12: de las tierras de Urquiza a la actual Buenos Aires Coghlan : Centro Ana Frank Argentina para América Latina (Superí 2647), Museo Padre Antonio de Monterosso (Rómulo Naón 3250).

: Centro Ana Frank Argentina para América Latina (Superí 2647), Museo Padre Antonio de Monterosso (Rómulo Naón 3250). Saavedra : Expo Bondi solidaria 2025 (Manuela Pedraza 4415), Instituto Santa María de Nazareth A-318 Hogar Luis María Saavedra (Av. Ricardo Balbín 4131), Museo Histórico Brigadier General Cornelio de Saavedra (Crisólogo Larralde 6309).

: Expo Bondi solidaria 2025 (Manuela Pedraza 4415), Instituto Santa María de Nazareth A-318 Hogar Luis María Saavedra (Av. Ricardo Balbín 4131), Museo Histórico Brigadier General Cornelio de Saavedra (Crisólogo Larralde 6309). Villa Urquiza: Centro Cultural 25 de Mayo (Av Triunvirato 4444), EFEFE Espacio de arte (Andonaegui 2404). Comuna 13: entre mansiones y grandes avenidas Colegiales : Caminos del arte (Conde 1298).

: Caminos del arte (Conde 1298). Belgrano : Centro Cultural Turco Yunus Emre (3 de febrero 1365), Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA (Intendente Güiraldes 2160, Ciudad Universitaria), Instituto Superior Santa Ana (ISSA - ISASJ - MEST) (Olazábal 1440 - Av del Libertador 6155/85), Museo Casa de Yrurtia (O’Higgins 2390), Museo de Arte Español Enrique Larreta (Av. Juramento 2291), Museo de Maquetas - MuMa de la FADU de la UBA (Av. Intendente Güiraldes 2160, Ciudad Universitaria pabellón III), Museo Histórico Sarmiento (Cuba 2079), UmerezArtCenter & Buenos Aires fine Art (Cuba 1930).

: Centro Cultural Turco Yunus Emre (3 de febrero 1365), Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA (Intendente Güiraldes 2160, Ciudad Universitaria), Instituto Superior Santa Ana (ISSA - ISASJ - MEST) (Olazábal 1440 - Av del Libertador 6155/85), Museo Casa de Yrurtia (O’Higgins 2390), Museo de Arte Español Enrique Larreta (Av. Juramento 2291), Museo de Maquetas - MuMa de la FADU de la UBA (Av. Intendente Güiraldes 2160, Ciudad Universitaria pabellón III), Museo Histórico Sarmiento (Cuba 2079), UmerezArtCenter & Buenos Aires fine Art (Cuba 1930). Núñez: Cruz Roja Argentina Filial Saavedra (Quesada 2602), Espacio Memoria y Derechos Humanos - Ex ESMA (Libertador 8151), Lomas de Núñez Upper School (Arcos 4531), Museo Malvinas e Islas del Atlántico Sur (Santiago de Calzadilla 1301), Museo Tecno Educativo Lorenzo Raggio (Av. Del Libertador 8635/51), Parque de Innovación BA (Campos Salles 1138). Comuna 14: el parque, las mansiones, los bares y los bodegones Palermo: Amapola Jardín y Escuela Primaria (Jorge Luis Borges 1791), Casa Polaca de la Unión de los Polacos (Jorge Luis Borges 2076), Casa Victoria Ocampo (Rufino de Elizalde 2831), Casa Walsh (Nicaragua 4445), Centro Cultural de la Ciencia (C3) (Godoy Cruz 2270), Club de Pescadores (Av. Costanera Rafael Obligado s/n y Av. Sarmiento), Colegio N°4 D.E 9 “Nicolás Avellaneda ” (El Salvador 5528), El jardín de la plaza (Charcas 4446), Espacio Cultural Armenia (Armenia 1366), Feria Palermo Viejo (Costa Rica entré Malabia y Armenia), Fundación Alfredo Palacios (Charcas 4741), Instituto Divino Corazón (República Dominicana 3586), Instituto Nacional de Antropología y Pensamiento Latinoamericano - Museo Nacional del Hombre (3 de Febrero 1370), Instituto Nacional de Investigaciones históricas Eva Perón - Museo Evita (Lafinur 2988), Instituto Nacional Sanmartiniano (Mariscal Ramón Castilla 2752), Malba (Av. Figueroa Alcorta 3415), Museo de Arte Popular José Hernández (Av. del Libertador 2373), Museo de Artes Plásticas Eduardo Sívori (Av. Infanta Isabel 555, Parque Tres de Febrero), Museo de la Policía Federal Argentina (anexo) (Av. Figueroa Alcorta 3701), Museo Nacional de Arte Decorativo (Av. del Libertador 1902), Planetario de la ciudad de Buenos Aires Galileo Galilei (Av. Sarmiento s/n), Regimiento de Granaderos a Caballo “General San Martín” (Luis María Campos 554), Televisión Pública (Av. Figueroa Alcorta 2977). Comuna 15: la Noche de los Museos entre cementerios, el campo y los bohemios Villa Crespo : Centro Venezolano Argentino (Julián Álvarez 866).

: Centro Venezolano Argentino (Julián Álvarez 866). Chacarita : LABA - Laboratorio de Artes Buenos Aires (Fraga 648), Salón de las Banderas y Talleres (Dorrego 690), Tacha (Humboldt 1271).

: LABA - Laboratorio de Artes Buenos Aires (Fraga 648), Salón de las Banderas y Talleres (Dorrego 690), Tacha (Humboldt 1271). Agronomía: MUMaAg | Museo Universitario de Maquinaria agrícola Ing. Agr. Mario César Tourn de la Facultad de Agronomía de la UBA (Av. Beiró 2599). Bares notables que abrirán sus puertas en la Noche de los Museos Según se informó, los bares notables que abrirán sus puertas durante la Noche de los Museos son aquellos que integran el programa Patrimonio BA, según su valor cultural, histórico y de diseño:

Bar Portuario (Pinzón 102)

Confitería Saint Moritz (Esmeralda 894)

La Academia (Montevideo 341)

La Flor de Barracas (Suárez 2095)

La Perla (Av. Don Pedro de Mendoza 1899)

La Puerto Rico (Alsina 420)

Montecarlo Bar Notable (Paraguay 5499)

Museo Simik (Av. Federico Lacroze 3901) El conurbano se suma a la Noche de los Museos De la iniciativa creada por la Ciudad de Buenos Aires y que tendrá su 21° edición serán los partidos de Tres de Febrero y Vicente López: