Alerta amarilla en Mendoza: tormentas, viento y posible granizo entre miércoles y jueves

El tiempo en Mendoza se vuelve inestable y pide atención. Para el miércoles 5 y el jueves 6 de noviembre rige una alerta amarilla por tormentas en buena parte de la provincia. Los fenómenos pueden llegar de forma repentina y concentrar mucha lluvia en lapsos cortos.

También se anticipan ráfagas del sector sur que podrían rozar los 70 km/h, descargas eléctricas continuas y episodios de granizo en distintas áreas. El escenario combina cielo cargado, humedad alta y calles que podrían anegarse por momentos.

La primera jornada tiene al sur como protagonista. Las zonas bajas de Malargüe y San Rafael, además de General Alvear, quedan bajo alerta por tormentas que pueden oscilar entre moderadas y fuertes. Se estiman acumulados de 20 a 40 milímetros, con picos superiores en puntos aislados.

El consejo es simple y práctico: evitar circular durante chaparrones intensos, no detenerse bajo árboles ni cartelería liviana y revisar canaletas antes de la tarde. En cordillera, el ambiente permanecerá inestable.

El jueves 6 la atención se mueve hacia el centro y el norte provincial. El aviso alcanza los Valles de Luján de Cuyo, San Carlos, Tunuyán y Tupungato, y también a Junín y Rivadavia. Se suma el Este (San Martín, Santa Rosa, La Paz, Lavalle y el sector este de Las Heras) y el Gran Mendoza, con Capital, Godoy Cruz, Guaymallén y Maipú. El patrón se repite: chaparrones de corta duración pero intensos, actividad eléctrica persistente, viento del sur algo fuerte y probabilidad de granizo. En alta montaña pueden registrarse nevadas, sobre todo en las franjas de mayor altura.

El organismo provincial de contingencias anticipa un cambio térmico moderado. Para el miércoles se espera cielo mayormente nublado, descenso de la temperatura y vientos del sur, con una máxima cercana a 24°C y mínima en torno a 11°C. El jueves continúa variable, con similar rango térmico (máxima cerca de 24°C y mínima alrededor de 10°C), ambiente muy inestable y probabilidad de tormentas con granizo. Será un par de días para llevar abrigo liviano, paraguas y, si se conduce, extremar precauciones.

SMN jueves

Recomendaciones para pasar el temporal

Antes de la llegada de las células convectivas, conviene asegurar objetos en balcones y patios, desenchufar equipos sensibles durante descargas eléctricas y evitar arrojar residuos que obstruyan desagües. Si sorprende el granizo, lo ideal es resguardarse bajo techo y no intentar cruzar zonas con agua corriendo. Quienes deban viajar por rutas del sur o del Este, mejor planificar horarios fuera de los picos de tormenta. Ante emergencias, mantener a mano los teléfonos de Defensa Civil y seguir los partes oficiales.

Con este panorama, Mendoza transitará un comienzo de noviembre cambiante y exigente. La clave será organizar la agenda con margen, chequear el radar antes de salir y no subestimar las alertas. Pasado el frente, el tiempo tenderá a estabilizarse, pero por ahora la consigna es clara: prudencia, atención y cuidado al volante.