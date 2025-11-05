Pronóstico en Mendoza: baja la temperatura y hay alerta por tormentas

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla por tormentas para Malargüe, San Rafael y General Alvear. En el resto de la provincia, el día será fresco y mayormente nublado.

Después de un inicio de semana inestable, Mendoza tendrá este miércoles 5 de noviembre una jornada fresca, nublada y con lluvias en distintas zonas.

Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el día se presentará mayormente nublado, con vientos moderados del sector sur. Habrá un descenso de la temperatura y la máxima alcanzará los 24° y la mínima será de 11°.

lluvias tormentas mal tiempo (3).JPG ALF PONCE / MDZ Rige una alerta en el sur de Mendoza El sur provincial estará bajo alerta amarilla por tormentas. Los departamentos de Malargüe, San Rafael y General Alvear podrían verse afectados por tormentas aisladas, algunas localmente fuertes, acompañadas por abundantes lluvias en cortos períodos, caída de granizo, ráfagas de hasta 70 km/h y actividad eléctrica frecuente.

Embed - Recomendaciones Ante Una Tormenta Ademas, el SMN informó que se prevén acumulados de entre 20 y 40 milímetros, que podrían superarse de forma puntual.